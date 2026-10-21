وزير الصحة يتسلم شهادتي “الأيزو” لنظام إدارة الشكاوى ورضاء المنتفعين بالإدارة المركزية للطوارئ والرعايات الحرجة

تسلّم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، شهادتي اعتماد “الأيزو” لنظام إدارة الشكاوى ورضاء المنتفعين بالإدارة المركزية للطوارئ والرعايات الحرجة، الممنوحتين من شركة “VQT” المتخصصة في منح شهادات نظم الإدارة وفق المعايير الدولية للجودة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

‎وعقد الوزير اجتماعاً على هامش تسلم الشهادتين، أشاد خلاله بالحصول على الاعتماد الذي يشمل تطبيـق معياري ISO 9001:2015 وISO 10002:2018 الخاصين بنظم إدارة الجودة وإدارة الشكاوى، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل وتوحيد الإجراءات ورفع كفاءة عمليات التقييم والمتابعة.

تطبيق النظام يشمل المشروع القومي للرعايات

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نطاق تطبيق النظام يشمل المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وغرفة الخدمات الطارئة “137”، وغرفة الشكاوى، بما يدعم تطوير آليات التعامل مع شكاوى المواطنين وتحسين الخدمات وتعزيز فاعلية قياس رضا المنتفعين.

‎وأكد المتحدث الرسمي المتابعة الدقيقة للمكالمات الواردة إلى الخط الساخن «137» على مدار اليوم، للتحقق من كفاءة الكوادر المسؤولة عن استقبال اتصالات المواطنين، مشدداً على أهمية تقديم خدمة متميزة وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

‎وأشار إلى أن أعمال التدريب والتأهيل شملت العاملين بغرفة الشكاوى ومديري الإدارات والعاملين بالمشروع القومي وفريق غرفة “137” وفريق المراجعة الداخلية، وتضمنت تطوير إجراءات العمل ومؤشرات الأداء وتطبيق آليات فعالة لإدارة الشكاوى وقياس رضا المنتفعين.

‎وأكد استمرار العمل على تنفيذ توجيهات الوزير الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الجودة وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

‎حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، إلى جانب ممثلي شركة «VQT».