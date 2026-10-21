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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
رشا عوني

يبحث كثير من المواطنين عن كيفية الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة في مصر 2026، خاصة غير القادرين على تحمل تكاليف الأدوية والفحوصات والعمليات الجراحية، إذ تتيح وزارة الصحة والسكان هذه الخدمة للمستحقين وفقًا لضوابط محددة، مع إتاحة تقديم الطلبات ومراجعتها إلكترونيًا لتيسير الإجراءات على المرضى.

وتشمل منظومة العلاج على نفقة الدولة عددًا من الخدمات الطبية، من بينها إجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وإجراء التحاليل والأشعة، وعلاج بعض الأمراض التي تحتاج إلى تدخلات طبية متخصصة، وفقًا للتشخيص الطبي والقرار الصادر للحالة.

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الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة 2026

تستهدف المنظومة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وفي مقدمتها عدم الانتفاع بمنظومة التأمين الصحي، مع خضوع الطلب للمراجعة الطبية والإدارية قبل الموافقة على إصدار القرار.

الأوراق المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

تتضمن المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة ما يلي:

  • صورة بطاقة الرقم القومي للمريض، على أن تكون سارية.
  • تقرير اللجنة الطبية الثلاثية الصادر من المستشفى.
  • التقارير الطبية الحديثة التي توضح الحالة المرضية.
  • نتائج التحاليل والأشعة والفحوصات اللازمة لتحديد التشخيص.
  • المستندات الإضافية التي قد تطلبها الجهة المختصة وفقًا للحالة.

وقد يُطلب تقديم مستند يوضح موقف المريض من التأمين الصحي، وفقًا للإجراءات المطبقة على الطلب.

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمة اتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى مستشفى حكومي: يبدأ المريض بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي يقدم الخدمة، لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة.

2- إعداد تقرير اللجنة الثلاثية: تتولى اللجنة الطبية المختصة تقييم الحالة وإعداد التقرير الذي يحدد التشخيص والتوصية العلاجية المناسبة.

3- تسجيل الطلب إلكترونيًا: يقوم الموظف المختص بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض وإرفاق المستندات والتقارير الطبية على المنظومة الإلكترونية التابعة للمجالس الطبية المتخصصة.

4- مراجعة الطلب وإصدار القرار: تتم مراجعة الطلب والتقارير الطبية، وفي حالة الموافقة يصدر قرار العلاج إلكترونيًا، ويتم إخطار المريض وفقًا للإجراءات المتبعة.

5- تلقي العلاج: يتوجه المريض إلى الجهة العلاجية المحددة لاستكمال الإجراءات والحصول على الخدمة المعتمدة في القرار.

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كيفية الاستعلام عن قرار العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي

أتاحت وزارة الصحة والسكان خدمة إلكترونية للاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام الرقم القومي، وذلك من خلال البوابة الرسمية لخدمات الوزارة عبر الرابط التالي:

https://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails 

ويمكن للمواطن الدخول إلى الرابط، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على «بحث» للاطلاع على بيانات القرار المتاحة.

كما يمكن الاستفسار عن الإجراءات ومتابعة الطلب من خلال المستشفى الذي جرى تقديم الطلب من خلاله، أو التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان على الرقم 105.

ما الأمراض التي يشملها العلاج على نفقة الدولة؟

تغطي المنظومة، وفقًا للضوابط الطبية والقرارات المعتمدة، خدمات علاجية متعددة، تشمل بعض حالات الأورام، والغسيل الكلوي، وجراحات القلب، والقساطر القلبية، والأشعة التداخلية، إلى جانب العمليات الجراحية والأدوية والفحوصات التي تستلزمها حالات مرضية مختلفة.

ولا يعني تقديم الطلب الموافقة التلقائية على جميع الخدمات، إذ يتوقف إصدار القرار على تقييم الحالة والتشخيص والتوصية الطبية ومدى انطباق شروط الاستحقاق.

هل يمكن الحصول على العلاج على نفقة الدولة دون الذهاب إلى المستشفى؟

تبدأ إجراءات استخراج القرار عادةً بالكشف الطبي داخل مستشفى يقدم الخدمة، وإعداد تقرير اللجنة الثلاثية، ثم تسجيل الطلب إلكترونيًا بواسطة الموظف المختص. لذلك، ينبغي للمريض مراجعة المستشفى لمعرفة الإجراءات المطلوبة لحالته قبل استكمال الطلب.

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خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

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