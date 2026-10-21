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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يقرر إنهاء التعاقد مع شركة الأمن بمستشفى 6 أكتوبر المركزى

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أكدت وزارة الصحة والسكان، تقديرها الكامل للدور المهني والوطني الذي تضطلع به الصحافة والإعلام، وحرصها الدائم على تيسير أداء رسالتهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على خصوصية المرضى وسلامتهم وانتظام تقديم الخدمات الطبية، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات.

وفي إطار المتابعة الدقيقة لواقعة الاحتكاك التي شهدها مستشفى 6 أكتوبر المركزي، بالتزامن مع استقبال المصابين في الحادث الأليم الذي وقع بطريق «القاهرة – أسيوط» الصحراوي الغربي، اطلع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على نتائج التحقيقات الأولية التي أُجريت في هذا الشأن.

عدم تكرار مثل هذه التجاوزات

وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، قرر الوزير إنهاء التعاقد مع شركة الأمن الخاصة المسؤولة عن تأمين المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، مع التأكيد على رفض الوزارة القاطع لأي اعتداء أو تجاوز لفظي أو بدني بحق أي شخص، وبصفة خاصة الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة عملهم المهني.

‎كما وجه الوزير باستقبال الصحفي المعني بالواقعة في مكتبه، في إطار الحرص على الحوار المباشر والاحترام المتبادل، وتأكيد الشراكة بين المنظومة الصحية والمؤسسات الإعلامية في خدمة المواطن.

‎وشددت الوزارة على أن أي خلاف بشأن تنظيم التغطية الإعلامية داخل المنشآت الصحية يجب أن يُدار بالوسائل القانونية والمهنية، بما يضمن عدم إعاقة حركة الفرق الطبية أو المساس بخصوصية المرضى، مع تيسير أداء الصحفيين لمهامهم في آنٍ واحد.

‎وجددت وزارة الصحة والسكان، تقديرها لنقابة الصحفيين وجميع المؤسسات الصحفية والإعلامية، مؤكدة أن حماية خصوصية المرضى وضمان انتظام تقديم الرعاية الصحية وتيسير العمل الإعلامي مسؤوليات متكاملة تستوجب التنسيق والاحترام المتبادل، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئ.

‎وفي الختام، تتقدم الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث الأليم، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

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