وزير الصحة يبحث توطين لقاح المكورات الرئوية وتعزيز التعاون في علاجات الأورام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً رفيع المستوى ، تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الحيوية المتقدمة.

حضر اللقاء من جانب الشركة رودريجو لويس بوجا، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا، والدكتور عمرو سيف، المدير الإقليمي لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء بحث أطر التعاون المشترك لتوطين صناعة لقاح المكورات الرئوية في مصر بما يدعم البرنامج القومي للتطعيمات ويؤمن الاحتياجات المحلية للأطفال وينقل التكنولوجيا الطبية المتقدمة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وأضاف أن النقاش تطرق إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في دعم المبادرات الرئاسية للصحة العامة، لا سيما مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام، مستعرضين النجاحات السابقة في توفير العلاجات المبتكرة وبرامج الدعم النفسي والتعليم الطبي المستمر، بما في ذلك دبلومة الدراسات العليا المتخصصة في أورام الثدي.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى التوافق على أن مشروع توطين اللقاح لا يقتصر على التوريد فقط، بل يشمل نقل التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات الفنية للكوادر المصرية بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة التحديات المستقبلية، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتصنيع اللقاحات الحيوية محلياً.

وتابع «عبدالغفار» ، أن الاجتماع ناقش توسيع آفاق التعاون في البحث العلمي والتجارب السريرية، واستعراض التقدم في أبحاث الطب الدقيق وأمراض الدم النادرة خاصة الخلايا المنجلية والهيموفيليا، مع التأكيد على تقديم الدعم التنظيمي والفني اللازم لإجراء الدراسات وفق أعلى المعايير الدولية.

توفير أحدث العلاجات المتكاملة لمرضى الهيموفيليا

وقال إن اللقاء استعرض خطط التعاون في مجال الأمراض النادرة وتوفير أحدث العلاجات المتكاملة لمرضى الهيموفيليا بأسعار تنافسية، فضلاً عن دعم الجهود الوطنية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات وتطوير مراكز التميز البحثي والتشخيصات المتقدمة والطب الدقيق.

من جانبهم، أشاد ممثلو «فايزر» بالتطور المستمر في قطاع الرعاية الصحية بمصر والخطوات الجادة نحو بناء نظام صحي مستدام، مؤكدين التزام الشركة بمواصلة الشراكة الفاعلة مع الحكومة المصرية لدعم الأجندة الوطنية والارتقاء بصحة المواطن.