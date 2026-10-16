نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية على المنشآت الطبية في شمال سيناء

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المتابعة الميدانية وضمان انتظام العمل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، ان الدكتور قنديل بدء جولته بمستشفى بئر العبد التخصصي، حيث تفقد العيادات الخارجية والصيدلية والاستقبال والمعمل وبنك الدم وقسم الأشعة والرعاية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي والأقسام الداخلية، وأوصى بسرعة تواجد الأطقم الطبية والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وإصلاح جهاز السونار المعطل، مشيدًا بأداء العاملين.

تغيب بعض الصيادلة

وانتقل نائب الوزير إلى وحدة طب أسرة التلول التابعة لإدارة بئر العبد الصحية، وتفقد العيادة والطوارئ وعيادة الأسنان والملفات الطبية وتنظيم الأسرة والمعمل، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ملاحظة تغيب بعض الصيادلة، بما يضمن الانضباط الوظيفي وانتظام تقديم الخدمة.

‎وتابع الدكتور عمرو قنديل الأعمال الإنشائية بمجمع المحارق الجديد، ووجه بسرعة استكمالها وتسليم المشروع لمديرية الشؤون الصحية، دعمًا لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية.

‎واستكمل جولته بتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي، حيث مرّ على أقسام الاستقبال والأشعة وبنك الدم والمعمل والعلاج الطبيعي والأقسام الداخلية والحضانات والرعاية المركزة، وأوصى بالتنسيق لإعادة تشغيل نظام الأشعة ورفع كفاءة سكن الأطباء، مثنيًا على أداء فريق العمل.

‎كما زار مستشفى العريش العام، وتفقد قسم الغسيل الكلوي الجديد والاستقبال ومركز علاج العقم والصيدلية وبنك الدم والمعمل وقسم الأشعة ورعاية الطوارئ والأقسام الداخلية، وتأكد من انتظام العمل وتوافر الأجهزة والمستلزمات، واستمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمة.

‎وفي ختام الجولة، عقد نائب الوزير اجتماعًا مع الدكتور عمرو عادل مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء ورؤساء الإدارات المركزية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، لاستعراض الملاحظات التي تم رصدها.

وأوصى بتكريم الوحدات الصحية المعتمدة وصرف مكافآت تشجيعية للعاملين المتميزين، موجهًا الشكر لمدير المديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية على الجهود المبذولة.