وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تبادل الخبرات في تشغيل المستشفيات وتصدير الأدوية

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور عبد الحسين عزيز أحمد، وزير الصحة العراقي، بحضور الدكتور قحطان الجنابي، سفير جمهورية العراق لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الصحية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير المنظومات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول آليات تنفيذ مشروعات تعاون مشتركة على أرض الواقع، وتبادل الخبرات في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، حيث استعرض الجانب المصري خبراته في دعم تشغيل المستشفيات الجديدة وتأهيل الكوادر الطبية والفنية، مع بحث إمكانية إرسال فرق طبية مصرية إلى العراق للمساهمة في تشغيل المستشفيات الجديدة ورفع كفاءتها، بما يسهم في تسريع دخولها الخدمة وتقديم خدمات طبية وفق أعلى معايير الجودة.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال الطب الوقائي والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير البرامج الوقائية وتعزيز قدرات النظام الصحي العراقي في هذا المجال.

تعزيز التعاون في مجال السياحة الصحية

وتطرقت المناقشات إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة الصحية، حيث استعرض الوزير المصري جهود الدولة في تطوير هذا القطاع من خلال المنصة الوطنية للسياحة الصحية «Tour 4 Cure» التي تستهدف تسهيل حصول المرضى الوافدين على الخدمات العلاجية في مصر، مؤكدًا استعداد مصر لاستقبال الأشقاء العراقيين وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجال التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وتبادل الخبرات في تطوير نظم الضمان الصحي، والاستفادة من التجربة المصرية بما يدعم توسيع نطاق التغطية وتحسين إتاحة الخدمات للمواطنين.

وتناول اللقاء آفاق التعاون في مجال صناعة الدواء، من خلال بحث فرص زيادة تصدير الأدوية المصرية إلى السوق العراقية ودراسة احتياجاتها من المستحضرات الدوائية، إلى جانب مناقشة إمكانية إعادة تشغيل مصانع الأدوية المتوقفة في العراق، وبحث فرص إنشاء مصانع دوائية مصرية داخل العراق، والاستفادة من الخبرات المصرية في التصنيع الدوائي ونقل التكنولوجيا، بما يدعم توافر الأدوية وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة العراقي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري والاستفادة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في مختلف مجالات الرعاية الصحية، لا سيما في تشغيل المستشفيات الجديدة، مشيرًا إلى قرب افتتاح عدد من المستشفيات في العراق، وأهمية الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير نظم الضمان الصحي وتعزيز كفاءة التغطية الصحية، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق لدراسة فرص التعاون في مجال صناعة الأدوية وتلبية احتياجات السوق العراقية.

وأكدت المناقشات أهمية البناء على العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وتوسيع مجالات التعاون الصحي من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات تشغيل المنشآت الطبية وتعزيز التعاون في التأمين الصحي والصناعات الدوائية، بما يسهم في دعم قدرات المنظومتين الصحيتين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في البلدين.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام العلاقات الصحية الخارجية، والدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، ومن الجانب العراقي الدكتور رياض عبد الأمير الخلفي مدير عام دائرة الصحة العامة، والدكتور وسام حسين التميمي مدير قسم الصحة الدولية، والدكتور كمال عبد الرازق مدير قسم التحصين بدائرة الصحة العامة، والدكتور جواد عبد الكاظم الملحق الصحي، والدكتور سيف مطلك بدر مدير قسم الإعلام والتوعية الصحية.