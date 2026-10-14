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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يتسلّم شهادة تجديد اعتماد «المستوى الذهبي» للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي «سي»

وزسر تاصحة يتسلم شهادة خلو مصر من فيروس سي
وزسر تاصحة يتسلم شهادة خلو مصر من فيروس سي
عبدالصمد ماهر

تسلّم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، من الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، شهادة تجديد اعتماد «المستوى الذهبي» على مسار القضاء على التهاب الكبد الفيروسي «سي»، تقديراً للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على خلوها من المرض، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط التي تستضيفها مصر بمقر المكتب الإقليمي بالقاهرة.

وأكد الوزير أن هذا التجديد يأتي امتداداً للحظة التاريخية التي شهدت تسليم الشهادة لأول مرة في أكتوبر 2023 لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن مصر واصلت بذات الطموح تنفيذ خطة الاستدامة الشاملة لتكون أول دولة في العالم تضع وتطبق خطة مستدامة لضمان استمرار خفض معدلات الإصابة والوفيات. 

التزام مصر التام بنسبة 100%

وأوضح أن لجنة التحقق الإقليمية أجرت مراجعات دقيقة للمؤشرات المصرية، وأثبتت التزام مصر التام بنسبة 100% بتدابير سلامة الدم من خلال فحص أكثر من 5.5 مليون وحدة دم خلال أعوام 2023 و2024 و2025، وممارسة سلامة الحقن بنسبة 100% عبر توفير 536 مليون سرنجة ذاتية التلف وآمنة، إلى جانب الحفاظ على أعلى مستويات التشخيص المبكر وربط الحالات المكتشفة بالرعاية الصحية مجاناً.

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن انخفاض مستمر في معدل انتشار الفيروس بين الفئة العمرية (15-59 عاماً) من 0.38% إلى 0.28%، وتحقيق انخفاض في معدلات الوفيات المرتبطة بالمرض بنسبة 54% مقارنة بعام 2018، مرجعاً هذا النجاح إلى الرؤية والإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي أطلق المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، وتوطين صناعة الأدوية بتكلفة تعد الأقل عالمياً، والتنسيق الكامل بين قطاعات الدولة. 

وحرص الوزير على توجيه تحية تقدير للدكتور تيدروس مع قرب نهاية ولايته، مشيداً بمسيرته الاستثنائية كأول أفريقي يقود المنظمة منذ عام 2017 وقيادته الحاسمة خلال الجوائح والأزمات ودعمه المستمر للمبادرات الصحية المصرية، مؤكداً اعتزاز مصر باستضافة المقر الإقليمي للمنظمة منذ عام 1949 واستمرار التعاون الوثيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.

وقال  الدكتور تيدروس أدهانوم ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، أن  مصر أثبتت أن هذا الإنجاز لم يكن نجاحاً عابراً، بل التزاماً مستداماً، والدرس الأهم المستفاد من تجربة مصر هو أن الاستثمارات المخصصة لمكافحة مرض واحد قادرة على تعزيز النظام الصحي بأكمله وتقديم فوائد لأجيال قادمة، مشيرا إلى أن مصر أول دولة تحقق المستوى الذهبي لمنظمة الصحة العالمية على طريق القضاء على التهاب الكبد الوبائي (سي).

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