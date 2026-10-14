«الصحة» تطلق عيادات «سند» للدعم النفسي والإرشاد الأسري في مستشفيي العباسية والمعمورة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق عيادات "سند" للدعم النفسي والإرشاد الأسري، على أن تبدأ مبدئيًا في مستشفى العباسية ومستشفى المعمورة كمرحلة أولى، بهدف تقديم الدعم النفسي ليس فقط للشخص الذي يعاني من مشكلة نفسية أو المريض النفسي، وإنما لأفراد الأسرة والمحيطين به أيضًا.

وقال الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خلال برنامج ن ماسبيرو، إن ملف الصحة النفسية والتعافي من الاضطرابات النفسية واضطرابات الشخصية من الملفات المهمة التي تواجه المجتمع، لذلك المبادرة جاءت في إطار مراجعة سبل تقديم الدعم النفسي وحملات التوعية داخل المنشآت التابعة للأمانة والمنشآت المختلفة والمساجد والكنائس.

وأضاف أن الفكرة بدأت كمشروع أو مبادرة داخل مستشفيات الصحة النفسية، في مستشفى المعمورة ومستشفى العباسية كمرحلة أولى، مؤكدًا أن تعافي الفرد لا يقتصر فقط على التعافي العلاجي أو النفسي، وإنما يجب أن يشمل الأسرة ككل.

وأوضح أن المبادرة تتضمن جلسات علاجية مشتركة، وجلسات علاج وإرشاد أسري، بهدف توعية الأسرة بكيفية التعامل مع المريض النفسي الموجود داخل المنزل من مختلف الفئات العمرية.