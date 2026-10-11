الصحة تزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بدء تطبيق تسهيلات جديدة لأصحاب المعاشات لتيسير إجراءات تجديد بطاقات التأمين الصحي والحصول على الخدمات الطبية، وذلك اعتبارًا من أمس السبت.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذه التسهيلات تأتي في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات وتبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات الصحية.

وأضاف أن هناك تنسيقًا وربطًا بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لحين اكتمال الربط الإلكتروني بين الجهتين، جرى اتخاذ إجراءات بديلة لتسهيل تجديد البطاقات الصحية.

وأشار عبد الغفار إلى أن صاحب المعاش لم يعد مطالبًا بالتوجه شخصيًا لتجديد البطاقة أو استخراج نموذج من التأمينات الاجتماعية، إذ يمكن إتمام الإجراءات من خلال تقديم إقرار يفيد بسداد الاشتراكات التأمينية، وعدم وجود مشكلات تتعلق بالملف التأميني، وعدم العمل في جهة أخرى.

ولفت إلى إمكانية إنهاء الإجراءات من خلال أحد أقارب صاحب المعاش من الدرجة الأولى، بما يخفف مشقة الانتقال على كبار السن ويسهل حصولهم على الخدمات الصحية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذه التسهيلات تُطبق في جميع محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يستفيد منها نحو 3.4 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، من خلال أكثر من 135 منفذًا تابعًا للهيئة العامة للتأمين الصحي.