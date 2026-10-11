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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة لتسريع خدمات القبالة وتعزيز الأمن الصحي

وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة
وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في مائدة مستديرة بعنوان «من الأزمة إلى الصمود: شراكات التعاون بين دول الجنوب لتسريع خدمات القبالة والأمن الصحي»، بمشاركة وزراء الصحة في سيراليون ورواندا وأنجولا وبنجلاديش وأوكرانيا واليمن، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية وصناديق التمويل العالمية، على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية في برلين.

واستعرض الوزير الرؤية المصرية لتطوير قطاع رعاية الأمومة والطفولة، مؤكداً أن الاستثمار في مهنة القبالة وتطبيق نماذج رعايتها لا يقتصر على تحسين القوى العاملة الصحية، بل يمثل استثماراً استراتيجياً يحقق عائداً اقتصادياً قوياً ويدعم مرونة واستدامة النظام الصحي بأكمله.

وأشار إلى أن مصر تولي اهتماماً بالغاً لخفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية وتعزيز الولادات الطبيعية الآمنة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للقبالة 2023-2030 التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة.

تحقيق مكاسب واسعة في الصحة

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير أبرز دور خدمات القبالة في تحقيق مكاسب واسعة في الصحة العامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير الرعاية المتكاملة ودعم خطط الدولة لخفض وفيات الأمهات والأطفال.

وشهدت المائدة المستديرة التأكيد على أهمية دمج القبالة كركيزة أساسية ضمن استجابة الأمن الصحي في أوقات الأزمات والطوارئ، وتفعيل التعاون بين دول الجنوب لتبادل الخبرات في التدريب القائم على المحاكاة والرقمنة وتطوير بروتوكولات العمل الإكلينيكي.

وناقش المشاركون حشد التمويل الاستراتيجي والالتزامات السياسية رفيعة المستوى لتطوير مهنة القبالة، ودمجها بفعالية ضمن أطر الأمن الصحي القومي والاستجابة للطوارئ، مع الاتفاق على خطوات أولوية لتحديث منظومة التعليم والتدريب عبر وسائل المحاكاة الحديثة والتطبيقات الرقمية والابتكارات القائمة على الأدلة، بما يعزز بناء أنظمة صحية أكثر صموداً واستدامة.

وزير الصحة خدمات القبالة تعزيز الأمن الصحي هامش قمة برلين أوكرانيا

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