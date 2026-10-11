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وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR» تعزيز التعاون الصحي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR» تعزيز التعاون الصحي

وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR»تعزيز التعاون الصحي
وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR»تعزيز التعاون الصحي
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية مع وفد معهد أبحاث اقتصاديات الصحة الألماني «WifOR» لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي، ومناقشة فرص الاستفادة من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في دعم تطوير السياسات الصحية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الصحية الوطنية، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية في برلين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة تناولت مستجدات التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ومعهد «WifOR» ، واستعرضت التقدم المحرز في مبادرة «القيمة المجتمعية للصحة» بمصر، إلى جانب مناقشة نتائج دراستين حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لعلاجات سرطان الثدي، والاعتلال الشبكي السكري، ودورهما في إبراز أهمية تحسين النتائج الصحية للمرضى وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع.

وناقش الجانبان سبل توسيع نطاق الدراسات لتشمل الأولويات الصحية الوطنية، ودراسة تأثير تحسين صحة المواطنين على الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، فضلاً عن إسهام القطاع الصحي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تحديد الأولويات الصحية

كما تطرقت المناقشات إلى آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تحديد الأولويات الصحية ذات الاهتمام المشترك، وتطوير المنهجيات البحثية، وتحديد متطلبات البيانات اللازمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم الاستفادة من الأدلة العلمية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات الصحية.

وتناولت الجلسة فرص تطوير إطار بحثي لتقييم أثر تنفيذ الأولويات الصحية الوطنية، بما يسهم في إبراز دور الاستثمار في الصحة وتأثيره على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الإنتاجية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وتأتي هذه المناقشات استكمالاً للتعاون المشترك بين الوزارة ومعهد «WifOR» ، بهدف تعزيز الاستفادة من الدراسات والأبحاث في تقييم الأثر الأوسع للتدخلات الصحية، وربط تحسين الخدمات الصحية بمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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