وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة «eHealth Africa» بهدف تعزيز التعاون في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار، وتطوير نظم الرعاية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التعاون الصحي الإقليمي في القارة الأفريقية.

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن البروتوكول يستهدف وضع إطار للتعاون المشترك بين الجانبين لتطوير وتطبيق المبادرات الصحية الرقمية ودعم دمج نظم المعلومات الصحية وتحسين جودة البيانات وتبادلها وتعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وترصد الأمراض وتحليلات الصحة العامة إلى جانب بناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي من خلال برامج التدريب والبحث وتبادل الخبرات.

التوسع في خدمات الأشعة عن بُعد

وأضاف أن التعاون يتضمن دعم التوسع في خدمات الأشعة عن بُعد على مستوى القارة الأفريقية والتعاون في برامج رعاية مرضى السكتة الدماغية فضلاً عن المشاركة في المبادرات الصحية الإقليمية التي تقودها مصر وتطوير برامج ومشروعات مشتركة يمكن تنفيذها من خلال آليات التمويل الدولي والجهات المانحة.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات المصرية مع الدول الأفريقية بما يدعم جهود تحسين كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الأشعة، والدكتور آدم تومسون، مؤسس منظمة إي هيلث أفريقيا.