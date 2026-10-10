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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة: التوسع في توفير مصل لدغات العقرب

عبلة الألفي
عبلة الألفي
عبدالصمد ماهر

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، جولة ميدانية بمحافظة المنيا لمتابعة نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية الموسعة لتنمية الأسرة والصحة الإنجابية «هنتغير علشان ولادنا»، التي تنفذها الوزارة على مدار ثلاثة أشهر لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في القرى والمراكز المستهدفة.

بدأت الجولة باجتماع مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الذي أكد أهمية الاستثمار في صحة الأسرة كمحور أساسي لبناء الإنسان وتحسين جودة حياته، مشدداً على تذليل المعوقات أمام تنفيذ الحملة والتوسع في توفير مصل لدغات العقرب وتكثيف القوافل الطبية بالمناطق النائية وسرعة صيانة العيادات المتنقلة، مع مواصلة التوعية بالقضايا السكانية والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الصحية بما يدعم صحة الأم والطفل ويعزز المباعدة بين الولادات والاستقرار الأسري.

وكشفت نائب الوزير أن المرحلة الأولى استهدفت خمس إدارات صحية هي المنيا وأبو قرقاص وملوي وسمالوط والعدوة، وبلغت زيارات المنتفعات 69 ألفاً و975 زيارة منها 9 آلاف و109 حالات جديدة و58 ألفاً و165 حالة مترددة، مع صرف وسائل تنظيم الأسرة لـ67 ألفاً و274 سيدة عبر العيادات الثابتة والمتنقلة والفرق الطبية، مؤكدة تقديم الفرق خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة ما بعد الولادة والتوعية بالوسائل المناسبة وأهمية المباعدة والتغذية السليمة، بمشاركة الرائدات الريفيات والصيدليات الداعمة للأسرة.

في حين أكد المحافظ تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة استعداداً لإطلاق المرحلة الثانية من 10 أكتوبر حتى 23 نوفمبر 2026 بمراكز بني مزار ومغاغة ومطاي ودير مواس.

توفير متطلبات كشك الولادة 

وعقب اللقاء، تفقدت نائب الوزير مستشفى المنيا للتأمين الصحي واستمعت إلى آراء المواطنين وتابعت أعمال الفرز والاستقبال والطوارئ مشددة على الالتزام بمسار حصول المواطن على الخدمة وسرعة التعامل وفق درجة الاحتياج، كما زارت قسم النساء والتوليد موجهة بالالتزام بالأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة وتوفير متطلبات كشك الولادة وصيانة غرف الإقامة وتسجيل تصنيف روبسون والبارتوجرام في الولادات القيصرية.

وتفقدت وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين، موجهة بتدريب الفريق على معايير الحضانة صديقة الأم والطفل ودعم الرضاعة الطبيعية وتوفير غرفة للمشورة الأسرية، بما يعزز استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة ويخفض معدلات الحمل غير المخطط له.

وشهدت نائب الوزير لقاءً مجتمعياً بمشاركة طلبة المدارس وأولياء الأمور ضمن حملة «هنتغير المدارس المعززة للصحة» بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفولة لاستعراض نتائج التدريبات والندوات التوعوية بهدف بناء قدرات الطلاب وتمكينهم من نقل الرسائل الصحية، موجهة رسائل حول مكافحة زواج الأطفال والتسرب من التعليم والحفاظ على حق الفتيات في التعليم والاستعداد للحمل الأول ورعاية الطفل في أول عامين والاستثمار في الألف يوم الأولى للوقاية من سوء التغذية وتحسين الأداء الدراسي.

كما عقدت لقاءً مع صيادلة المنيا لمتابعة برنامج «الصيدلية الداعمة للصحة» تحت شعار «اسأل.. استشير.. للقرار المستنير» بمشاركة 177 صيدلية، مؤكدة أهمية تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتوجيه السيدات إلى الوحدات الصحية وتشجيع الرضاعة الطبيعية والاستعداد الجيد للحمل الأول مع التوسع في الصيدليات المشاركة.

والتقت نائب وزير الصحة، أطباء النساء والتوليد وحديثي الولادة وأطباء المنشآت غير الحكومية وأعضاء نقابة الأطباء لمتابعة تحسين جودة خدمات رعاية الأمهات وحديثي الولادة والحد من الولادات القيصرية غير المبررة، موجهة بالالتزام بالأدلة الاسترشادية ومعايير اعتماد المنشآت صديقة الأم والطفل وتطبيق معايير الحضانة صديقة الأم والطفل وتنفيذ برنامج تدريبي تنشيطي لتقسيم الحضانات إلى ثلاثة مستويات وفق الحالة الصحية وتأسيس مراكز الولادة الخاصة وتعزيز التعاون مع نقابة الأطباء.

وزير الصحة محافظ المنيا هنتغير علشان ولادن شؤون السكان الصحة الإنجابية تنظيم الأسرة الوحدات الصحية أطباء النساء الرضاعة الطبيعية العيادات

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