قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريان تنموي جديد.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو لخدمة سكان الهرم وأكتوبر
اكثر من 75 ساعة بحث.. العثور على جثمان غريق النيل بالحوامدية في إمبابة
رئيس وزراء ماليزيا: جامعات مصر أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين
مصرع شاب أسفل عجلات القطار بمحطة الضبعة في مطروح
زيزو وعبد الله السعيد في مهمة تاريخية بقمة الأهلي والزمالك.. إنجاز نادر ينتظر الثنائي
محمد ناجي جدو: مفيش انتماء دلوقتي.. ونتمنى خسارة الأهلي والزمالك
ياسر إبراهيم الأبرز.. 5 مستبعدين من قائمة الأهلي في مواجهة الزمالك
لأول مرة بمستشفيات الصحة.. استئصال فص من الرئة بالمنظار في معهد ناصر
يعرض بالجونة.. مريم أوزرلي وخالد أرجنتش يكشفان مفاجأة بسبب الربيع في إمروز
وصفت ترامب بـ«العملاق السياسي» ودافعت عن نتنياهو.. من هي كاتي زكريا متحدثة البيت الأبيض؟
رئيس وزراء ماليزيا: 4 جامعات مصرية أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين
تاريخه يرجع لعام 1958..ملك ماليزيا يهدي الرئيس السيسي وسام تاج الدولة الأسمى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة بمستشفيات الصحة.. استئصال فص من الرئة بالمنظار في معهد ناصر

الدكتور محمود سعيد
الدكتور محمود سعيد
عبدالصمد ماهر

نجح فريق جراحة الصدر بمعهد ناصر في إجراء استئصال فص من الرئة بالمنظار الجراحي ، وذلك لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة المصرية، والتي تعد  من الجراحات الدقيقة والمعقدة في مجال جراحة الصدر


أجريت الجراحة ضمن جهود تطوير خدمات جراحة الصدر وتطبيق تقنيات التدخل المحدود وأُجريت الجراحة بتقنية التدخل المحدود، في خطوة تعكس تطور خدمات جراحات الصدر وتطبيق أحدث الأساليب الجراحية داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

فعاليات Pharm NEX 2026

واختتمت فعاليات Pharm NEX 2026، التي نظمها مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، في إطار حرص المعهد على دعم التطوير المستمر للممارسة الصيدلية، والارتقاء بالمهارات العلمية والمهنية للصيادلة، وتعزيز التعليم والتدريب المستمر، وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات العلمية المتخصصة ،  وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار – وزير الصحة والسكان ، وبإشراف الدكتورة مها إبراهيم – رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة و د. محمود سعيد مدير عام معهد ناصر و د مروة العباسى مدير إدارة الصيدلة بمعهد ناصر .

وشهدت الفعاليات مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات الصيدلة، من خلال برنامج علمي وتدريبي متكامل جمع بين أحدث المستجدات العلمية والتطبيقات العملية، بما يعكس الدور المتنامي للصيدلي كشريك أساسي في منظومة الرعاية الصحية الحديثة.


وكانت فعاليات Pharm NEX 2026 قد انطلقت في السادس من أكتوبر بورشة علمية متخصصة بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام (ESOP)، وبالتنسيق مع الدكتور شريف كمال، تناولت أحدث الممارسات والتطورات في مجال صيدلة الأورام، وذلك بمركز التدريب بمستشفى معهد ناصر.

معهد ناصر الجراحات الدقيقة وزارة الصحة الرئة المنظار الجراحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

المتوفي

جلطة في الجيم.. وفاة مدرب أثناء وجوده داخل صالة ألعاب بالمنوفية

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

ترشيحاتنا

غزة جوع وإبادة

بعد عام على وقف إطلاق النار في غزة.. كيف فتكت إسرائيل بالفلسطينيين؟

طائرة فلاي دبي

«مركز التجارة العالمي».. تفعيل قيادة إسرائيلية للتعامل مع محاولة اختطاف فلاي دبي

السيد الرئيس السيسي

"برناما": اجتماع السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يفتح فصلًا جديدًا في مسار العلاقات بين البلدين

بالصور

بالأحمر اللافت.. جومانا مراد تخطف الانظار في أحدث ظهور | شاهد

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد