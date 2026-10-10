لأول مرة بمستشفيات الصحة.. استئصال فص من الرئة بالمنظار في معهد ناصر

نجح فريق جراحة الصدر بمعهد ناصر في إجراء استئصال فص من الرئة بالمنظار الجراحي ، وذلك لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة المصرية، والتي تعد من الجراحات الدقيقة والمعقدة في مجال جراحة الصدر



أجريت الجراحة ضمن جهود تطوير خدمات جراحة الصدر وتطبيق تقنيات التدخل المحدود وأُجريت الجراحة بتقنية التدخل المحدود، في خطوة تعكس تطور خدمات جراحات الصدر وتطبيق أحدث الأساليب الجراحية داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

فعاليات Pharm NEX 2026

واختتمت فعاليات Pharm NEX 2026، التي نظمها مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، في إطار حرص المعهد على دعم التطوير المستمر للممارسة الصيدلية، والارتقاء بالمهارات العلمية والمهنية للصيادلة، وتعزيز التعليم والتدريب المستمر، وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات العلمية المتخصصة ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار – وزير الصحة والسكان ، وبإشراف الدكتورة مها إبراهيم – رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة و د. محمود سعيد مدير عام معهد ناصر و د مروة العباسى مدير إدارة الصيدلة بمعهد ناصر .

وشهدت الفعاليات مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات الصيدلة، من خلال برنامج علمي وتدريبي متكامل جمع بين أحدث المستجدات العلمية والتطبيقات العملية، بما يعكس الدور المتنامي للصيدلي كشريك أساسي في منظومة الرعاية الصحية الحديثة.



وكانت فعاليات Pharm NEX 2026 قد انطلقت في السادس من أكتوبر بورشة علمية متخصصة بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام (ESOP)، وبالتنسيق مع الدكتور شريف كمال، تناولت أحدث الممارسات والتطورات في مجال صيدلة الأورام، وذلك بمركز التدريب بمستشفى معهد ناصر.