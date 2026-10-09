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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معهد ناصر يختتم فعاليات Pharm NEX 2026.. ريادة تطوير الممارسة الصيدلية

د. محمود سعيد مدير عام معهد ناصر
د. محمود سعيد مدير عام معهد ناصر
عبدالصمد ماهر

اختتمت اليوم فعاليات Pharm NEX 2026، التي نظمها مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، في إطار حرص المعهد على دعم التطوير المستمر للممارسة الصيدلية، والارتقاء بالمهارات العلمية والمهنية للصيادلة، وتعزيز التعليم والتدريب المستمر، وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات العلمية المتخصصة ،  وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار – وزير الصحة والسكان ، وبإشراف الدكتورة مها إبراهيم – رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة و د. محمود سعيد مدير عام معهد ناصر و د مروة العباسى مدير إدارة الصيدلة بمعهد ناصر .


وشهدت الفعاليات مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات الصيدلة، من خلال برنامج علمي وتدريبي متكامل جمع بين أحدث المستجدات العلمية والتطبيقات العملية، بما يعكس الدور المتنامي للصيدلي كشريك أساسي في منظومة الرعاية الصحية الحديثة.
وكانت فعاليات Pharm NEX 2026 قد انطلقت في السادس من أكتوبر بورشة علمية متخصصة بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام (ESOP)، وبالتنسيق مع الدكتور شريف كمال، تناولت أحدث الممارسات والتطورات في مجال صيدلة الأورام، وذلك بمركز التدريب بمستشفى معهد ناصر.


وتُوجت الفعاليات بانعقاد المؤتمر الثامن للصيدلي بمعهد ناصر:
8th Pharm NEX Annual Nasser Institute Conference for Pharmacy Excellence 2026
تحت شعار:Rx Evolution: Empowering Modern Pharmacy Practice «تطور الـ Rx: تمكين الممارسة الصيدلية الحديثة»


تطور الممارسة الصيدلية

وشهد مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا العلمية المرتبطة بتطور الممارسة الصيدلية، إلى جانب استعراض الخبرات والتجارب المختلفة، وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصيدلية ودعم سلامة المريض.


وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الدكتور محمود سعيد – مدير عام معهد ناصر للبحوث والعلاج، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية المعهد لدعم التعليم الطبي المستمر وتطوير الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن تطوير الممارسة الصيدلية يمثل أحد الركائز الأساسية للارتقاء بجودة منظومة الرعاية الصحية، وأن الاستثمار في العلم والتدريب وتبادل الخبرات ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمريض.


من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة العباسي – مدير إدارة الصيدلة بمعهد ناصر، أن Pharm NEX 2026 يمثل منصة علمية مهمة لتبادل المعرفة والخبرات بين الصيادلة والمتخصصين، مؤكدة أن إدارة الصيدلة حريصة على مواصلة تنظيم البرامج والمؤتمرات وورش العمل التي تواكب التطورات العالمية في علوم وممارسات الصيدلة، وتدعم الصيدلي في أداء دوره كشريك فعال في الفريق الطبي.


كما عكست الفعاليات التعاون والتكامل بين إدارة الصيدلة وإدارة التدريب بالمعهد، بما يدعم بناء منظومة مستدامة للتعليم والتطوير المهني المستمر.


وأكدت فعاليات المؤتمر أن رحلة تطوير الممارسة الصيدلية لا تتوقف عند اكتساب المعرفة، وإنما تمتد إلى تحويل العلم والخبرة إلى ممارسة مهنية أكثر كفاءة وتأثيرًا، بما يضع سلامة المريض وجودة الرعاية الصحية في مقدمة الأولويات.
 

معهد ناصر Pharm NEX 2026 الممارسة الصيدلية التدريب المستمر وزير الصحة والسكان

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