وزير الصحة يترأس اجتماعاً لمتابعة مستجدات تنفيذ المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعاً موسعاً بحضور الفريق أحمد سعد علي الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أشرف العربي ممثلاً عن الهيئة الهندسية، والدكتور خالد السيد مدير إدارة المشروعات بمجلس الوزراء، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني، لمتابعة مستجدات الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإسراع في دعم المنظومة الصحية.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً لسرعة الإنجاز والبدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع القومي، مشيراً إلى ترحيب الدولة بالتعاون مع الخبرات والكيانات العالمية المتميزة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية ونقل أحدث العلوم والتطبيقات الصحية وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لخدمات الرعاية الصحية.

الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة لتنفيذ المشروعات الكبرى

ومن جانبه شدد الفريق أحمد سعد علي الشاذلي على أهمية الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة لتنفيذ المشروعات الكبرى والاعتماد على القدرات والإمكانات الإنشائية والهندسية الوطنية مع ضمان المتابعة الإدارية والفنية الدقيقة لكافة مراحل العمل.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن اللقاء أكد التنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية لاستكمال الدراسات والأطر التنظيمية اللازمة والبدء في الخطوات الميدانية بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وحضر الاجتماع من وزارة الصحة الدكتور محمد الطيب نائب الوزير والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومن وزارة المالية الأستاذ علي السيسي مساعد الوزير لشؤون الموازنة العامة والأستاذ أحمد حسن رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، إلى جانب مستشاري مجلس الوزراء وممثلين عن وزارة الخارجية.