وزير الصحة يترأس الاجتماع السابع لـ صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع السابع لمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحضور اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، وممثلين عن الوزارات والهيئات الأعضاء بمجلس الإدارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت استعراض الموقف المالي للصندوق ومتابعة أوجه صرف التعويضات وخطط استثمار أمواله، إلى جانب بحث أوجه التعاون المقترحة بما يدعم العاملين بالمهن الطبية.

التعويضات المصروفة للمستحقين عن حالات الوفاة

واستعرض المجلس إجمالي إيرادات وأرصدة الصندوق حتى نهاية أغسطس 2026، وموقف التعويضات المصروفة للمستحقين عن حالات الوفاة والإصابات التي أسفرت عن عجز كلي أو جزئي، كما ناقش خطة استثمار أموال الصندوق حتى نهاية أغسطس 2026، وإجمالي أرصدته لدى البنوك التجارية، والمتابعة المستمرة للموقف الاستثماري والمالي بما يضمن الحفاظ على موارده وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستحقين.

وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات المتعلقة بالمقر الجديد للصندوق بوزارة العمل، والموعد المقترح للانتقال إليه خلال شهر ديسمبر المقبل، كما ناقش عددًا من بروتوكولات التعاون المقترحة مع وزارة الصحة والسكان من خلال قطاعي المشروعات القومية وتنمية المهن الطبية، والتعاون مع المجلس الصحي المصري والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد الوزير أهمية توجيه أوجه التعاون والإنفاق الخاصة بالصندوق نحو مجالات تحقق مردودًا مباشرًا وملموسًا للعاملين بالمهن الطبية، وتسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بممارسة المهن الصحية، وتعزيز أوجه الدعم والحماية المقدمة لهم، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.