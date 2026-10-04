قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية: مؤتمر ومعرض الحج أوائل نوفمبر بهدف تطوير منظومة الخدمات
القبض على فتاة سرقت هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية
متى تسحب شركة الكهرباء العداد ؟ في 8 حالات وهذه خطوات تغييره
مدبولي: الاستثمار في البنية التحتية ضرورة لتمكين القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب
استقرار نسبي .. سعر الذهب عيار 21 يسجل 6130 جنيها
رقية السادات لـ"صدى البلد" : بابا أخطأ حينما وثق في الجماعات الإسلامية.. فيديو
النقل: الجامعة الدولية لهندسة وتكنولوجيا النقل مركز إقليمي للتعليم والتدريب والبحث التطبيقي
مشروع كامب نو الجديد لبرشلونة بقيمة 1.8 مليار يورو.. أرقام ضخمة وسعة تصل إلى 105 آلاف متفرج
نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ حسام حسن
الرقابة المالية: عقود التمويل العقاري تنخفض إلي 7945 خلال 6 أشهر
محمد زكريا يتوج ببطولة السويد المفتوحه للاسكواش
3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيلة وزارة الصحة بالغربية تتفقد دار الإيواء بالسنطة وتوكّد بالالتزام بتقديم الخدمات للأطفال الأولي بالرعاية دون تمييز

صحة الغربية
صحة الغربية
الغربية أحمد علي

أجرت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيلة وزارة الصحة بالغربية، زيارة تفقدية لدار الإيواء التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالسنطة وخلال الزيارة، حرصت وكيلة الوزارة على الاطمئنان على أحوال الأطفال المقيمين بالدار، ومتابعة حالتهم الصحية، والتأكد من انتظام تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع التأكيد على توفير الرعاية الصحية المتكاملة والاهتمام باحتياجاتهم الصحية والإنسانية، بما يضمن لهم بيئة آمنة وصحية وداعمة.

توجيهات صحة الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وضمان حصول الجميع على خدمات صحية متكاملة.

دعم صحة الأطفال 

كما شددت الدكتورة رشا محمود خضر على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق كافة بروتوكولات الوقاية ومكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة الأطفال والفريق الطبي والعاملين بالدار ، مع المتابعة المستمرة للحالة الصحية للأطفال واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة في حينها.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكدت وكيلة الوزارة أن الأطفال المقيمين بدور الإيواء التابعة لمديرية الصحة يمثلون مسؤولية مشتركة، وأن الاهتمام برعايتهم وتوفير أفضل أوجه الدعم الصحي لهم يأتي في مقدمة أولويات العمل، مشددةً على ضرورة التعامل معهم بكل اهتمام ورعاية، وضمان حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة دون أي تمييز.

وصول الرعاية الصحية 

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالغربية على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المنشآت والخدمات الصحية، والتأكيد على وصول الرعاية الطبية إلى جميع الفئات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس التزام مديرية الصحة بمبادئ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص، وتوفير خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع معايير الجودة ومكافحة العدوى. وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية ومدير إدارة السنطه ومدير مستشفي السنطة .

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي صحة الغربية الأيتام دار السنطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

ترشيحاتنا

موقف واشنطن

واشنطن تستبعد التدخل العسكري المباشر في اليمن رغم تصاعد المواجهات

تصعيد اليمن

تصعيد جديد في اليمن.. عملية عسكرية واسعة واستهداف منشأة لأرامكو

مهاجم ريال مدريد

اهتمام إيطالي بضم البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد في يناير المقبل

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد