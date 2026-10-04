وكيلة وزارة الصحة بالغربية تتفقد دار الإيواء بالسنطة وتوكّد بالالتزام بتقديم الخدمات للأطفال الأولي بالرعاية دون تمييز

أجرت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيلة وزارة الصحة بالغربية، زيارة تفقدية لدار الإيواء التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالسنطة وخلال الزيارة، حرصت وكيلة الوزارة على الاطمئنان على أحوال الأطفال المقيمين بالدار، ومتابعة حالتهم الصحية، والتأكد من انتظام تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع التأكيد على توفير الرعاية الصحية المتكاملة والاهتمام باحتياجاتهم الصحية والإنسانية، بما يضمن لهم بيئة آمنة وصحية وداعمة.

توجيهات صحة الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وضمان حصول الجميع على خدمات صحية متكاملة.

دعم صحة الأطفال

كما شددت الدكتورة رشا محمود خضر على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق كافة بروتوكولات الوقاية ومكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة الأطفال والفريق الطبي والعاملين بالدار ، مع المتابعة المستمرة للحالة الصحية للأطفال واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة في حينها.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكدت وكيلة الوزارة أن الأطفال المقيمين بدور الإيواء التابعة لمديرية الصحة يمثلون مسؤولية مشتركة، وأن الاهتمام برعايتهم وتوفير أفضل أوجه الدعم الصحي لهم يأتي في مقدمة أولويات العمل، مشددةً على ضرورة التعامل معهم بكل اهتمام ورعاية، وضمان حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة دون أي تمييز.

وصول الرعاية الصحية

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالغربية على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المنشآت والخدمات الصحية، والتأكيد على وصول الرعاية الطبية إلى جميع الفئات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس التزام مديرية الصحة بمبادئ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص، وتوفير خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع معايير الجودة ومكافحة العدوى. وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية ومدير إدارة السنطه ومدير مستشفي السنطة .