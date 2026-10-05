مساعد وزير الصحة: المدينتان الطبيتان في العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة سيضمان 7300 سرير

أكد الدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن المدينتين الطبيتين في العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة سيكون بهما 7300 سرير.

وأضاف الدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، في لقاء عبر قنا إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للمشروع تطورت من مقترح لإنشاء معهد قلب جديد إلى إقامة مدينة طبية كبرى متكاملة تضم معاهد طبية في مختلف التخصصات الدقيقة.

ولفت الدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، إلى أن هذا المشروع القومي العملاق سيشكل العمود الفقري الداعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل ويحقق طفرة غير مسبوقة في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

‎وأشار الدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، إلى أن إقامة المدينتين الطبيتين تنطلق من رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إحداث قفزة نوعية في القطاع الصحي.