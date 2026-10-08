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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: تعاون مع وزارة الصحة لتنظيم قوافل طبية مجانية بالمحافظات

حماة الوطن يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتنظيم قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية
حماة الوطن يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتنظيم قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية
محمد الشعراوي

وقع حزب حماة الوطن، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتنظيم قوافل طبية شاملة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك انطلاقاً من دور الدولة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وإيماناً من للحزب بدور المشاركة المجتمعية في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، وكيل مجلس الشيوخ، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، النائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اللواء مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب هشام الششتاوي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

كما شارك في مراسم توقيع البروتوكول، لواء طبيب عصام القاضي، أمين أمانة الصحة بالحزب، النائبة راندا مصطفي أمينة المرآة، النائب حازم حمادة، أمين المراسم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حماة الوطن، ومساعدي وزير الصحة والسكان.

ووقع البروتوكول من حزب حماة الوطن النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن وزارة الصحة الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة.

يتضمن بروتوكول التعاون تنظيم قوافل طبية مجانية شاملة للقرى والمناطق النائية بكافة المحافظات، لتوفير الكشف الطبي وصرف الأدوية، وإجراء التحاليل والأشعة، وتحويل الحالات التي تتطلب تخصصات دقيقة أو عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما اتفق الجانبان، على أن يكون تنسيق القوافل الطبية من خلال إدارة القوافل بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان.

حزب حماة الوطن بروتوكول تعاون وزارة الصحة والسكان قوافل طبية شاملة رؤية مصر 2030

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