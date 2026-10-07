ختام فعاليات البرنامج التدريبي لكوادر حماة الوطن بالأكاديمية الوطنية للتدريب

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص للدفعة الأولى من كوادر حزب حماة الوطن، بمقر الأكاديمية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية والحزب، بهدف تعزيز مجالات التدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات، وتأهيل الكوادر الوطنية والحزبية وفق أحدث المنهجيات والمعايير التدريبية.

حضر ختام البرنامج اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، وكيل مجلس الشيوخ، الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، النائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والنائبة غادة البدوي، أمينة التدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن.

وانعقد البرنامج تحت عنوان «البرنامج الوطني لقادة المحليات.. نحو جيل واعٍ لصناعة القرار المحلي»، بهدف تأهيل المتدربين للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وتعزيز قدراتهم على فهم آليات صناعة القرار على المستوى المحلي، وإعداد جيل جديد من كوادر حزب حماة الوطن القادرة على تحمل المسؤولية السياسية والمجتمعية والمساهمة في العمل العام بكفاءة وفاعلية.

واعتمد البرنامج على محتوى تدريبي متكامل يجمع بين الجوانب المعرفية والتطبيقات العملية، بما يتيح للمتدربين اكتساب مجموعة من المهارات والخبرات المرتبطة بالعمل المحلي والسياسي، ويعزز قدرتهم على التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ويعكس البرنامج حرص حزب حماة الوطن، على الاستثمار في كوادره وتأهيل أجيال جديدة من الشباب القادر على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعمل العام، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية.