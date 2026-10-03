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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب بمناسبة انتصارات أكتوبر

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

يتقدم حزب حماة الوطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل قادة وضباطا وجنودا، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات السادس من أكتوبر.

ويؤكد الحزب، أن انتصارات أكتوبر ستظل شاهدة على شجاعة وبسالة الجيش المصري وتضحياته العظيمة دفاعا عن الوطن وحفاظا على مقدراته، وستبقى ملحمة وطنية خالدة في وجدان الأمة تبرهن على أن إرادة المصريين لا تنكسر وقدرتهم على صنع المستحيل.

ويشير حماة الوطن، إلى أن القوات المسلحة تواصل اليوم دورها الوطني العظيم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات جسيمة وأزمات إقليمية متلاحقة، وتعمل بكل قوة وحكمة على تجنيب مصر ويلات الصراعات وحماية حدودها ومقدراتها بكل شجاعة واقتدار.

كما يؤكد الحزب، أن القوات المسلحة لم تكتف بدورها في حماية الوطن، بل امتد عطاؤها ليشمل دعم جهود الدولة التنموية في كافة المجالات، لتكون شريكا أساسيا في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي.

وأوضح حزب حماة الوطن، أن ما تشهده أرض سيناء الحبيبة من مشروعات قومية عملاقة في كافة المجالات، هو ترجمة حقيقية لجهود القيادة السياسية في إعادة تعمير سيناء وربطها بالوادي وتحويلها من ساحة حرب إلى واحة للتنمية والاستثمار.

ويتوجه حزب حماة الوطن بالتحية لشهداء الوطن الأبرار الذين رووا بدمائهم تراب سيناء الطاهر، لتعيش مصر حرة أبية.

حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصارات السادس من أكتوبر الأمن القومي المصري القوات المسلحة

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