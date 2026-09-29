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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: تأكيد الرئيس التزام الدولة بإنجاح الاستثمارات الأجنبية يعزز ثقة المستثمرين

المستشارة ماريان شحاتة
المستشارة ماريان شحاتة
محمد الشعراوي

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين حملت رسائل مهمة بشأن دعم الدولة للاستثمار، خاصة مع تأكيده التزام الدولة بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال في مصر، سواء في قطاع التعدين أو غيره من القطاعات.

وقالت ماريان شحاتة، في بيان لها اليوم إن تأكيد الرئيس على دعم الاستثمارات الأجنبية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، وحرصها على توفير بيئة داعمة للاستثمار، بما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال والخبرات إلى السوق المصرية.

وأضافت، أن انعقاد النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين بمشاركة ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في قطاع التعدين، يعكس أهمية القطاع وما يتيحه من فرص للتعاون والاستثمار، ويوفر مساحة للتواصل المباشر بين الدولة والمستثمرين والشركات المتخصصة.

قطاع التعدين يمتلك فرصًا استثمارية متنوعة

وأوضحت، شحاته، أن قطاع التعدين يمتلك فرصًا استثمارية متنوعة، وأن مشاركة شركات دولية وخبرات متخصصة في فعاليات المنتدى تساهم في التعريف بالإمكانات المتاحة في مصر، وفتح مجالات جديدة للتعاون في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج والخدمات المرتبطة بالقطاع.

وأشارت القيادية بحزب حماة الوطن، إلى أن تأكيد الرئيس التزام الدولة بإنجاح الاستثمارات يوجه رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال بأن الدولة حريصة على دعم الاستثمارات القائمة وتشجيع الاستثمارات الجديدة، بما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ويدعم جهود زيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت ماريان شحاتة أن استمرار تنظيم منتدى مصر للتعدين للعام الخامس يعكس أهمية قطاع التعدين ضمن جهود الدولة لزيادة الاستفادة من الموارد والثروات التعدينية، مشددة على أهمية استثمار ما يتيحه المنتدى من فرص للتواصل مع الشركات العالمية وتعزيز التعاون في هذا المجال.

ماريان شحاتة المستشارة ماريان شحاتة حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي

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