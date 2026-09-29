برلماني: ملف الإدارة المحلية يستهدف دعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

قال النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد الثاني، لما يمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وخدمة ملايين المواطنين بمختلف المحافظات.

وأضاف أن الاهتمام بملف الإدارة المحلية يستهدف دعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم في المحافظات، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياتهم اليومية.

وأشار الغنيمي إلى أن ملفي التعليم والصحة يحظيان أيضًا بأولوية ضمن أجندته البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني، مؤكدًا أهمية العمل على تطوير الخدمات التعليمية والصحية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ملف الشباب والرياضة

وأكد أن ملف الشباب والرياضة سيكون حاضرًا بقوة ضمن أولوياته، خاصة فيما يتعلق بتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها، وتوفير الإمكانات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في دعم الشباب واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم.

وأوضح أن تطوير مراكز الشباب يمثل استثمارًا حقيقيًا في طاقات الشباب، مطالبًا بالاهتمام بالبنية التحتية للمراكز وتطوير الملاعب والمنشآت والخدمات المقدمة بها، بما يجعلها أكثر قدرة على أداء دورها المجتمعي.

وشدد الغنيمي على أن دور الانعقاد الثاني سيشهد اهتمامًا بعدد من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على طرح القضايا والمشكلات التي تحتاج إلى حلول وتشريعات تسهم في تحسين مستوى الخدمات