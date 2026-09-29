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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتدى مصر للتعدين منصة إستراتيجية لتعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص

منتدى مصر للتعدين
منتدى مصر للتعدين
فريدة محمد

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، أهمية منتدى مصر للتعدين، الذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح تسخته الخامسة اليوم، مشيراً إلى أن هذا التواجد الرئاسي يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية تحويل الموارد الطبيعية إلى قاطرة حقيقية تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتدعم رؤية مصر الاستراتيجية.

وأكد "الجبلي" في تصريحات له اليوم، أن تصريحات السيد الرئيس خلال المنتدى، والتي جدد فيها التزام الدولة المصرية بتوفير كافة التسهيلات وضمان نجاح استثمارات القطاع الخاص والشركات العالمية، تُشكل رسالة قوية ومباشرة للمستثمرين في الداخل والخارج، مفادها أن مصر توفر مناخاً استثمارياً آمناً ومستقراً ومحفزاً للنمو والابتكار.

وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية أن الأثر الاقتصادي لمنتدى مصر للتعدين يتجاوز مجرد انعقاد مؤتمر دولي، بل يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف الجبلي، أن التوجه نحو التصنيع التعديني وتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية والمعدنية يسهم بشكل مباشر في توفير العملة الأجنبية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلاً عن إتاحة آلاف فرص العمل المتخصصة للشباب المصري.

واختتم عبد السلام الجبلي تصربحاته بالإشادة بالجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة أجهزة الدولة في تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن يدعم كافة المبادرات والجهود الوطنية التي تهدف إلى تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية، واستغلال مقومات الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعب المصري.

عبد السلام الجبلي مستقبل وطن منتدى مصر للتعدين التعدين الرئيس السيسي

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