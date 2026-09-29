برلماني: رسائل الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعدين تعزز ثقة المستثمرين

أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين 2026، التزام الدولة بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال، سواء في قطاع التعدين أو غيره من القطاعات، والعمل على توفير البيئة الملائمة والجاذبة للاستثمار.

وأكد مهران أن رسائل الرئيس السيسي للمستثمرين تعكس إرادة سياسية واضحة لفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتؤكد أن الدولة تنظر إلى الاستثمار باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر وثرواتها الطبيعية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المشاركة الدولية في منتدى مصر للتعدين، بحضور ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات والوفود الدولية، تعكس الأهمية المتزايدة التي يحظى بها قطاع التعدين المصري على خريطة الاستثمار العالمية، خاصة مع توجه الدولة لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

وأشار مهران إلى أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها للقيام بدور محوري كمنصة إقليمية وقارية للتعاون والاستثمار التعديني، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وتنوع مواردها، بما يعزز قدرتها على الاندماج بصورة أكبر في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن والخامات الاستراتيجية.

تهيئة المناخ الاستثماري

وشدد النائب علي مهران على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تهيئة المناخ الاستثماري، وتبسيط الإجراءات، وجذب التكنولوجيا والخبرات العالمية، مع التوسع في التصنيع المحلي للخامات المعدنية بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، بما يحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني ويحول الثروة المعدنية إلى أحد المحركات المهمة للنمو والتنمية المستدامة.