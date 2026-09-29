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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة يشارك في جلسة «مواءمة تنمية الموارد المعدنية مع النمو الصناعي» بمنتدى مصر للتعدين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في جلسة نقاشية بعنوان «مواءمة تنمية الموارد المعدنية مع النمو الصناعي»، وذلك على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، بمشاركة المهندس صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، و جيثرو تشيمبو، رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الكونغو.

وأدارت الجلسة الإعلامية إيثني ترينور، بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

خالد هاشم: مصر اتخذت خطوات جادة للنهوض بالتعدين والصناعات التعدينية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات جادة بهدف النهوض بقطاع التعدين والصناعات التعدينية، خاصة مع إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية التي حددت المعادن الأساسية ضمن الصناعات الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليًا دراسة كافة المعادن المستخرجة في مصر، للوقوف على مدى قابليتها للتصنيع، والعمل على تحسين سلاسل القيمة الخاصة بمعالجة المعادن، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمعادن المصرية وتحويلها إلى مواد خام تخدم قطاع الصناعة.

الحكومة تستهدف تطوير سلاسل قيمة متكاملة لقطاع التعدين

وقال هاشم إن الحكومة تستهدف تطوير سلاسل قيمة متكاملة لقطاع التعدين، تربط بين عمليات الاستخراج والمعالجة والتكرير والتصنيع القائم على المعادن.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال المواءمة بين سياسات التعدين والسياسات الصناعية، بما يسهم في توظيف الموارد المعدنية لدعم صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية والإقليمية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، وخلق فرص تصديرية جديدة.

ولفت وزير الصناعة إلى توجه الحكومة للتعامل مع الموارد المعدنية ليس باعتبارها سلعًا أساسية، وإنما باعتبارها مواد خام يمكن استخدامها في الصناعات المتكاملة، بهدف ربط الصناعة المصرية بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وزير الصناعة: أولوية لتصنيع الفوسفات ورفع القيمة المضافة

وأوضح المهندس خالد هاشم أن مصر اتخذت خطوات للحد من تصدير الفوسفات الخام، مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة الأعلى.

وأشار إلى أن هذا التوجه يشمل التوسع في إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية بدلًا من تصدير خام الفوسفات، بما يحقق استفادة أكبر من الموارد التعدينية ويرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

خام المنجنيز المصري يدعم صناعات الحديد والصلب والصناعات الثقيلة

وأوضح وزير الصناعة أن خام المنجنيز المصري من الخامات التي تمثل إحدى المدخلات الرئيسية في صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، كما يعد أداة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.

وأضاف أن خام المنجنيز يمثل مساهمًا مهمًا في تقليل فاتورة واردات المواد الحرارية وسبائك السيليكون والمنجنيز.

ولفت هاشم إلى أنه تم خلال العام الجاري التعاون مع شركتين للعمل على تصنيع الخام محليًا، بهدف توفيره بتركيز عالٍ، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية.

هاشم: 220 مليار دولار حجم التجارة البينية الإفريقية

وفيما يتعلق بالتعاون مع دول القارة الإفريقية، أكد المهندس خالد هاشم أن حجم التجارة البينية الإفريقية يبلغ نحو 220 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعد متواضعًا بالنظر إلى عدد الدول الإفريقية البالغ 54 دولة، وما تمتلكه القارة من قدرات وموارد، فضلًا عن الطلب الكبير بها وحجم وارداتها من العالم.

دعوة لتحقيق التكامل الإفريقي في قطاع التعدين

وشدد وزير الصناعة على ضرورة تحقيق التكامل بين الدول الإفريقية في مجال التعدين، بحيث تقدم كل دولة ما في وسعها من إمكانات، سواء من خلال تدريب العمالة، أو تقديم الخبرات والمهارات والتكنولوجيا، أو توفير الخامات المعدنية والقدرات التصنيعية.

وأوضح أن هذا التكامل يستهدف إنتاج منتجات قائمة على المعادن تخدم جميع دول إفريقيا، بما يعزز الاستفادة من موارد القارة وقدراتها التصنيعية، ويدعم زيادة التجارة البينية الإفريقية.

وأشار هاشم إلى أن هذا الهدف سيكون من المحاور التي سيؤكد عليها منتدى «إفريقيا العلمين»، المقرر أن تستضيفه مصر مطلع الشهر القادم.

الصناعة التعدين المعادن منتدى التعدين الصناعة المصرية

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