النفط يرتفع مع استمرار مخاوف اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم، الثلاثاء، مع استمرار المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط من الشرق الأوسط بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، متجاوزة مؤشرات على تعافي صادرات الخام من المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا، أو 0.6%، إلى 105.91 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93.32 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 72 سنتًا، أو 0.8%.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى كيه سي إم تريد: “تتضح صورة أكبر بشأن ارتفاع أحجام صادرات النفط التي تغادر منطقة الخليج، لكن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة لا يزال يعتمد على ترتيبات بديلة مثل عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، وتعد هذه الأساليب أقل كفاءة وأكثر تكلفة من العمليات المعتادة، وهو ما يفسر استمرار أسعار الخام عند مستويات مرتفعة”.

وارتفعت صادرات الخام من كبار منتجي الشرق الأوسط إلى 12.8 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، وفقًا لبيانات أولية من مزود البيانات كبلر صدرت الإثنين، بدعم من زيادة الشحنات من السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال مسئولون من الولايات المتحدة وإيران إن مسئولين من البلدين أجروا بشكل منفصل محادثات مع وسطاء في محاولة متجددة لإنهاء حرب مستمرة منذ 7 أشهر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تركز المحادثات المقبلة على نسخة معدلة من مقترح مدته 7 أيام قدمته إيران الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ووترر: “يُعد ذلك الأمل الدائم في التوصل إلى اتفاق، على الأرجح، العامل الرئيسي الذي يمنع خام برنت من تجاوز مستوى 110 دولارات بشكل مستدام على المدى القريب”.

وأضاف أن هناك قوى متنافسة في السوق، ويحاول المتداولون الفصل بين الإشارات المهمة والضوضاء المحيطة بها.

وأدت الحرب، التي بدأت في أواخر فبراير بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران، إلى تسليط الضوء على مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لإمدادات النفط والغاز، إذ أدى تعطل حركة الشحن عبره إلى اضطراب أسواق الطاقة.

في الوقت نفسه، تدرس الولايات المتحدة تخفيف القيود التنظيمية للسماح بزيادة مبيعات الديزل المصبوغ باللون الأحمر بهدف المساعدة في خفض الأسعار، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وظهر المقترح بعد أيام من المداولات باعتباره أحد البدائل الرئيسية لحظر صادرات الديزل.