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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسالة الرئيس السيسي للمستثمرين تعكس تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الدولة بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال في مختلف المجالات يمثل رسالة مهمة لمجتمع الأعمال، ويعكس حرص الدولة على توفير المناخ الملائم أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحويل الفرص الاقتصادية المتاحة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية.

وقال نصر الله، في تصريح اليوم. إن افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين بحضور ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في القطاع يؤكد أن التعدين أصبح يحظى باهتمام متزايد ضمن خطط الدولة لتنويع مصادر النمو وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مشاركة المؤسسات والشركات الدولية تتيح فرصًا لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

وأوضح عضو صناعة البرلمان أن، قطاع التعدين يمتلك إمكانات كبيرة يمكن توظيفها بصورة أكثر فاعلية لدعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، ولكن أيضًا عبر التوسع في الصناعات القائمة على الخامات المحلية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار سامي نصر الله إلى أن تأكيد الدولة دعم المستثمرين في جميع القطاعات يضع مسؤولية مشتركة على الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، من خلال مواصلة تطوير الإجراءات، وتسريع الخدمات، وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على قرارات الاستثمار، إلى جانب توفير المعلومات والبيانات التي تساعد الشركات على إعداد دراسات جدوى واضحة واتخاذ قراراتها الاستثمارية.

تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية 

وأشار إلى أن تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية يجب أن يرتبط بزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الصادرات، وتشجيع إقامة صناعات تحويلية تستفيد من الخامات المصرية بدلًا من الاقتصار على استخراجها.

وأكد أن استمرار الدولة في تقديم الدعم للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الرسائل الداعمة للاستثمار إلى إجراءات عملية مستمرة تضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتوسعها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد والمواطن.

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