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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إشادة برلمانية بافتتاح الرئيس السيسي لمنتدى مصر للتعدين.. نواب: انطلاقة استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية..يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة

منتدى مصر للتعدين
منتدى مصر للتعدين
أميرة خلف

- برلماني: منتدى مصر للتعدين يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات العالمية

- برلماني: منتدى مصر للتعدين منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص

- قيادي بالجبهة الوطنية: منتدى مصر للتعدين انطلاقة  لتعظيم القيمة المضافة لثروات الوطن

أشاد عدد من أعضاء البرلمان بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة، مؤكدين أنه يمثل رسالة واضحة بشأن أهمية قطاع التعدين في خطط الدولة الاقتصادية.


بداية ،أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة يمثل رسالة واضحة بشأن أهمية قطاع التعدين في خطط الدولة الاقتصادية، لافتًا إلى أن المنتدى يجمع نخبة من المستثمرين ورؤساء الشركات والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

تطوير منظومة البحث والاستكشاف

وقال رأفت، إن مشاركة كبرى الشركات العالمية في فعاليات المنتدى تعكس تنامي الاهتمام بالفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع التعدين المصري، خاصة في ظل الإجراءات التي تستهدف تطوير منظومة البحث والاستكشاف واستغلال المعادن، وتهيئة مناخ أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات المتخصصة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الثروة التعدينية تمثل موردًا مهمًا يمكن تعظيم عوائده من خلال ربط عمليات استخراج الخامات بالصناعات التحويلية، مؤكدًا أن تحقيق قيمة مضافة محلية للموارد المعدنية يفتح المجال أمام إقامة مشروعات صناعية جديدة، ويدعم فرص العمل، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن تفقد الرئيس السيسي أجنحة معرض مصر للتعدين واطلاعه على أنشطة الشركات العاملة في القطاع يعكس اهتمام القيادة السياسية بمتابعة فرص الاستثمار بصورة مباشرة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الدولية، وتذليل أي تحديات أمام المستثمرين، بما يساعد على تحويل الإمكانات التعدينية المصرية إلى مشروعات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.


من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، أهمية منتدى مصر للتعدين، الذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح تسخته الخامسة اليوم، مشيراً إلى أن هذا التواجد الرئاسي يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية تحويل الموارد الطبيعية إلى قاطرة حقيقية تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتدعم رؤية مصر الاستراتيجية.

وأكد "الجبلي" في تصريحات له اليوم، أن تصريحات السيد الرئيس خلال المنتدى، والتي جدد فيها التزام الدولة المصرية بتوفير كافة التسهيلات وضمان نجاح استثمارات القطاع الخاص والشركات العالمية، تُشكل رسالة قوية ومباشرة للمستثمرين في الداخل والخارج، مفادها أن مصر توفر مناخاً استثمارياً آمناً ومستقراً ومحفزاً للنمو والابتكار.

وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية أن الأثر الاقتصادي لمنتدى مصر للتعدين يتجاوز مجرد انعقاد مؤتمر دولي، بل يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف الجبلي، أن التوجه نحو التصنيع التعديني وتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية والمعدنية يسهم بشكل مباشر في توفير العملة الأجنبية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلاً عن إتاحة آلاف فرص العمل المتخصصة للشباب المصري.

واختتم عبد السلام الجبلي تصريحاته بالإشادة بالجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة أجهزة الدولة في تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن يدعم كافة المبادرات والجهود الوطنية التي تهدف إلى تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية، واستغلال مقومات الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعب المصري.

في سياق متصل، أشاد الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات "منتدى مصر للتعدين" بالقاهرة، مؤكداً أن التشريف والرعاية الرئاسية للمنتدى تعكس إرادة سياسية جادة لوضع مصر في موقعها المستحق على خريطة الاستثمار التعديني العالمي، وتحويل قطاع الثروة المعدنية إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.  


وأوضح الدكتور عارف الشمندي في تصريحات صحفية اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي وتفقد معالي سيادته لأجنحة المعرض المصاحب للمنتدى حملت رسائل ثقة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين؛ حيث أكدت التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم واستقرار المشروعات الاستثمارية وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الإجرائية والتشريعية التي تكفل نجاح الشركاء وتضمن تحقيق منافع متكافئة لجميع الأطراف.  


وأشار عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية إلى أن المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه مصر طفرة إعادة هيكلة وتطوير شاملة للبنية التشريعية والمؤسسية لقطاع التعدين، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتفعيل نظام "الشباك الواحد" للإجراءات والتراخيص، وهو ما يقضي على البيروقراطية ويوفر المرونة الكافية لإطلاق الأعمال في مناطق البحث والاستكشاف بالدرع العربي النوبي والمناطق التعدينية الواعدة.  


وأضاف الشمندي أن البعد الأكثر أهمية في استراتيجية الدولة الحالية يكمن في التحول من اقتصادات تصدير المادة الخام إلى استراتيجية "تعظيم القيمة المضافة"؛ عبر التوسع في الصناعات التحويلية والمرتبطة بالثروات المعدنية من ذهب وفوسفات وتلك وغيرها.

وأكد أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في توطين الصناعات الوطنية، وزيادة النقد الأجنبي، وتخفيض فاتورة الاستيراد، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل الشبابية والتنموية في المحافظات والمناطق الواعدة مثل البحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد.

منتدى مصر للتعدين الرئيس السيسي التعدين الاقتصاد مجلس النواب

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