حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة بشمال الغردقة

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتصدي للتعديات على الأرصفة والطريق العام، ضمن جهود إعادة الانضباط إلى الشوارع وتحسين مستوى الحركة والمظهر الحضاري بالمدينة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتكليفات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة، وتعليمات اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة.

استمرار رفع الإشغالات على مدار اليوم

واستهدفت الحملة التعامل مع مختلف صور الإشغالات والتعديات التي تعيق استخدام الأرصفة والطريق العام، مع استمرار أعمال الحملة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وأكدت رئاسة الحي استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد الإشغالات والتعامل معها، بما يسهم في الحفاظ على انتظام الحركة بالشوارع ورفع كفاءتها.

وتأتي الحملات ضمن جهود حي شمال الغردقة للحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط، والتأكيد على الالتزام باستخدام الأرصفة والطريق العام وفقًا للقواعد المنظمة.