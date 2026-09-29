كواليس تحضير الحكومة لمؤتمر أكتوبر لمناقشة التحديات والأولويات

كشف الكاتب الصحفي أكرم القصاص ، كواليس بداية تحضير الحكومة لمؤتمر أكتوبر لمناقشة التحديات والأولويات، موضحا أنه حدث مؤتمر قبل فترة بتعليمات الرئيس السيسي وكان به تسؤلات كثيرة.



وتابع القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع حياة قطوف، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يحرص كعاتدته على الشفافية ومصارحة الناس بما يجري والرد على الأسئلة.

وأكد أكرم القصاص، أن الحكومة في المؤتمر المقبل المتوقع عقده خلال شهر أكتوبر القادم سوف تطرح ما تم وتجيب على الأسئلة المطروحة في الشارع المصري.

وشدد على أن الحكومة تحاول خلال المؤتمر وضع تصور اقتصادي واجتماعي حول نوعية البرامج المقبلة في ظل توقيت يشهد أسئلة وشائعات كثيرة.

