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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقل الكهرباء توقع عقد تنفيذ خطوط نقل بجهد 500 كيلوفولت بالضبعة

خلال توقيع العقود
خلال توقيع العقود
وفاء نور الدين

 وقعت  الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا لتنفيذ مشروع إنشاء خطوط نقل كهرباء هوائية بجهد 500 كيلوفولت في منطقة الضبعة، بنظام تسليم المفتاح .

 ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة وتسهيل نقل الكهرباء المولدة من مزارع الرياح في منطقة خليج السويس إلى الشبكة القومية.

 وقع العقد المهندسة مني رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و المهندس هشام حجازي الرئيس التنفيذي  لشركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع.

ويتضمن نطاق المشروع إنشاء خطوط هوائية مزدوجة الدائرة بطول إجمالي يبلغ نحو 2 × 130 كيلومترًا، موزعة على حزمتين رئيسيتين: خط الدخول ضمن الحزمة الأولى بطول 2 × 64 كيلومترًا، وخط الخروج ضمن الحزمة الثانية بطول 2 × 66 كيلومترًا.

ويعتمد التصميم الفني للخطوط على أربعة موصلات لكل طور،  بما يدعم كفاءة نقل الكهرباء واستقرار الشبكة.

ويموّل المشروع من خلال خطة التمويل الاستراتيجي للشركة المصرية لنقل الكهرباء. وتبلغ مدة التنفيذ المستهدفة 15 شهرًا، تليها فترة ضمان مدتها 24 شهرًا. ويمثل توقيع العقد انطلاق أعمال إنشاء المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.  

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ خططها ومشروعاتها وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتعزيز كفاءتها بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية ودعم خطط التنمية في مختلف  المجالات.

وصرح المهندس هشام حجازي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع : "نعتز بمشاركتنا في مشروع يدعم تطوير شبكة نقل الكهرباء في مصر، ويسهم في ربط الطاقة المولدة من مزارع الرياح بالشبكة القومية".

وأضاف: “تزداد أهمية تطوير شبكات النقل مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، حتى تصل الكهرباء المولدة منها بكفاءة إلى مختلف مناطق الاستهلاك”.

نقل الكهرباء الطاقة المتجددة المصرية لنقل الكهرباء الضبعة

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