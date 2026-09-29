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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار حملات التفتيش على تراخيص المحال والمطاعم وتشميع 4 محال غير مرخصة بمنفلوط

تشميع 4 محال غير مرخصة بمنفلوط
تشميع 4 محال غير مرخصة بمنفلوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المحال العامة والمطاعم والمخابز والأكشاك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمراجعة التراخيص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط القانونية والبيئية ومعايير السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية وتعزيز الانضباط بالشارع والحفاظ على سلامة المواطنين.

مراجعة تراخيص المحال العامة والمطاعم

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي، رئيس المركز، واصلت تنفيذ حملات مكثفة لمراجعة تراخيص المحال العامة والمطاعم، والتأكد من استيفائها الاشتراطات القانونية المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط منظومة التراخيص والتعامل الفوري مع الأنشطة المخالفة.

 تشميع 4 محال غير مرخصة

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة أسفرت عن تشميع 4 محال غير مرخصة بشارعي أحمد ماهر والبنك الأهلي بمدينة منفلوط، وذلك بمشاركة إدارة تراخيص المحلات التجارية، وإدارة الإعلانات، وقسم الإشغالات، وبمشاركة سواح موسى، نائب رئيس المركز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لإنهاء إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع أنشطتهم وفقًا للقانون، مؤكدًا استمرار الحملات الدورية والمفاجئة لمراجعة التراخيص والتعامل مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق غير الملتزمين، والتي قد تصل إلى الغلق والتشميع، بما يضمن انتظام الأنشطة التجارية والحفاظ على حقوق المواطنين.

أسيوط الحملات التفتيشية المحال العامة المخابز التراخيص تشميع 4 محال

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تشميع 4 محال غير مرخصة بمنفلوط

محافظ أسيوط: استمرار حملات التفتيش على تراخيص المحال والمطاعم وتشميع 4 محال غير مرخصة بمنفلوط

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