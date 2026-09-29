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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إحلال جزئي لمدرسة الشهيد فرغلي طلبة بديروط بـ17.3 مليون جنيه

إحلال جزئي لمدرسة الشهيد فرغلي طلبة بديروط بـ17.3 مليون جنيه
إحلال جزئي لمدرسة الشهيد فرغلي طلبة بديروط بـ17.3 مليون جنيه
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام المحافظة بدعم وتطوير المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية الجديدة، ورفع كفاءة المنشآت التعليمية القائمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والحد من الكثافات الطلابية، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال الإحلال الجزئي بمدرسة الشهيد فرغلي طلبة فرغلي الابتدائية بقرية بانوب ظهر الجمل بمركز ديروط، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 17 مليونًا و365 ألف جنيه.

تضم 25 فصلًا دراسيًا

وأوضح المحافظ أن الجناح الجديد بالمدرسة يضم 25 فصلًا دراسيًا، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمدرسة ويوفر مساحات تعليمية مناسبة للطلاب، لافتًا إلى أن فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط برئاسة المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع الهيئة بأسيوط، يواصل تنفيذ ومتابعة مشروعات إنشاء وإحلال وتطوير المدارس بمختلف مراكز المحافظة، وفقًا للخطط الموضوعة والبرامج الزمنية المحددة.

 39 مدرسة جديدة

وأشار اللواء محمد علوان إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال 39 مدرسة جديدة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تمهيدًا لدخولها الخدمة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، بما يسهم في إضافة أعداد جديدة من الفصول الدراسية ودعم البنية الأساسية للمنظومة التعليمية، وتوفير أماكن تعليمية جديدة للطلاب في المناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التعليمية، مع مراعاة جودة التنفيذ وكفاءة الأعمال، وسرعة تجهيز المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع دخولها الخدمة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للارتقاء بمستوى المنشآت التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء أسيوط.

أسيوط المحافظة المنظومة التعليمية إنشاء المدارس الفصول الدراسية المنشآت التعليمية الكثافات الطلابية

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