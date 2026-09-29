بحضور الرئيس السيسي.. محافظ جنوب سيناء يشارك فى منتدى التعدين 2026

شارك اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، في فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض المنتدى جهود الدولة في تطوير قطاع التعدين، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز أعمال الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية، وذلك بمشاركة عدد من قيادات كبرى شركات ومؤسسات التعدين العالمية.

وشهدت فعاليات المنتدى مناقشة فرص الاستثمار في قطاع التعدين، والإمكانات التي تتمتع بها مصر من ثروات معدنية ومقومات جيولوجية وموقع استراتيجي، فضلًا عن تطور البنية الأساسية، بما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات التعدينية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المشاركون أهمية الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين في مصر، ودورها في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشراكات مع الشركات والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ويأتي انعقاد منتدى مصر للتعدين 2026 في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد والثروات المعدنية، ودعم الاستثمارات والشراكات الدولية، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع التنمية المستدامة.