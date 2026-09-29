مكعبات إسمنتية واقتحامات المستوطنين.. انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية لا تتوقف

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة دوار جريوت قرب رام الله، بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية ورقصات بمناسبة عيد العرش، فيما انتشرت القوات الإسرائيلية لتأمين المسيرة، واعتقلت فلسطينيين خلال العملية قبل الإفراج عنهما لاحقاً.

وأضافت السلامين أن قوات الاحتلال وضعت مكعبات إسمنتية على طريق بيت عور، ما أدى إلى تقييد حركة آلاف الفلسطينيين من القرى الغربية باتجاه رام الله، بينهم عمال وطلاب، بالتزامن مع انتشار المستوطنين والقوات في المنطقة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انسحبت صباحاً بعد إطلاق الغاز والرصاص، قبل أن تقتحم حي الطيرة في رام الله، وسط تحركات عسكرية باتجاه مناطق أخرى في المدينة.