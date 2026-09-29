قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ ألمانيا بذكرى يوم الاتحاد
الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
كرة يد.. الزمالك يفوز على بينهيروس البرازيلي وينافس على برونزية كأس العالم
خاطئة ومضللة.. هيئة الدواء تشن حملات علي الإعلانات غير المرخصة| صور
تصفيات أمم أفريقيا.. مرموش وهيثم وزيكو يقودون هجوم مصر أمام جنوب السودان
محتاجين نعرف إمتى نضغط وإمتى ندعم .. محمد الدماطي يوجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر
عاجل| هيئة عمليات التجارة: بلاغ عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
الرقابة المالية: تحديث شامل لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان
التطبيق أول اكتوبر.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضوابط الصلح في جرائم القــ.تل العمد
هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل
الأرصاد: أجواء خريفية بالقاهرة غدا وأمطار على المدن الساحلية الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصليب الأحمر يحذر: العنف والاستيطان والقيود تجعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تطاق

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تدهور الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن تصاعد أعمال عنف المستوطنين، وقيود حركة الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتسارع، جعلت الظروف المعيشية للسكان المدنيين «لا تطاق» بشكل متزايد.

وقالت اللجنة، الثلاثاء، إن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيب المئات ونزح عدد أكبر منذ بداية العام، بينما تعرضت منازل وممتلكات لأضرار أو دمار، ما أدى إلى فقدان عائلات لمساكنها ومصادر رزقها.

وقال جوليان ليريسون، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إن هناك ضرورة لوضع حد لما وصفه بـ«العنف المتكرر والشديد»، مشددًا على مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن حماية السكان من أعمال العنف، بما في ذلك تلك التي يرتكبها المستوطنون.

وأضاف ليريسون أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان وصول السكان إلى الخدمات الأساسية.

قيود الحركة تعرقل العلاج والتعليم

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن التداعيات الإنسانية لأعمال العنف، بما في ذلك سقوط قتلى وإصابات خطيرة، «هائلة»، محذرة من أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين تعرقل وصول المرضى إلى المستشفيات، وتحول دون ذهاب الأطفال إلى المدارس، كما تمنع كثيرين من الوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم ومصادر رزقهم.

وأضافت أن سيارات الإسعاف تتعرض أحيانًا للتأخير لساعات عند نقاط التفتيش والحواجز، أو تضطر إلى سلوك طرق أطول بسبب إغلاق الطرق أو مخاطر العنف، ما يعرقل وصول فرق الإسعاف إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.

وأكدت اللجنة أن لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات لحماية أمنها، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، وفق القانون الدولي الإنساني.

دعوة لحماية المدنيين ووقف التوسع الاستيطاني

وشددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة معاملة الأشخاص المحميين معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وحمايتهم من أعمال العنف أو التهديد بها، إلى جانب بذل كل الجهود الممكنة لاستعادة النظام العام والحياة المدنية والحفاظ عليهما.

وقال ليريسون إن احترام القانون الدولي الإنساني والالتزامات المرتبطة بقانون الاحتلال يمثلان خطوات ضرورية لاستعادة سلامة السكان وكرامتهم، مضيفًا أن ذلك يشمل حماية المدنيين من العنف ووقف التوسع في المستوطنات المدنية.

ويأتي بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، بالتزامن مع تشديد القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين واستمرار التوسع الاستيطاني.

وبحسب لجنة الاستيطان الفلسطيني ومقاومة الجدار، شهد شهر أغسطس تنفيذ 628 هجومًا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

وفي يونيو، حذر 14 مقررًا خاصًا للأمم المتحدة من أن الارتفاع الحاد في أعمال عنف المستوطنين، بدعم وتواطؤ من الدولة، يمثل تهديدًا للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

وبحسب أرقام فلسطينية أوردها المصدر، أسفرت العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 عن مقتل 1206 فلسطينيين وإصابة نحو 13 ألفًا و350 آخرين، فيما تجاوز عدد المعتقلين 24 ألفًا و600 شخص.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر الضفة الغربية المحتلة الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية أعمال العنف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

ترشيحاتنا

خبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا |فيفو تطلق هاتف V80 ببطارية 7200 مللي أمبير وكاميرات زايس الاحترافية وتسريبات تكشف عن مظهر كاميرات Galaxy S27 Ultra لأول مرة

هيونداي vs تسلا

هيونداي تستعد لمنافسة تسلا بملايين السيارات

بي واي دي شارك 6

تحقيق جديد يكشف مدى سهولة اختراق السيارات المتصلة بالإنترنت

بالصور

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد