تصفيات أمم أفريقيا.. مصر تتقدم على جنوب السودان بهدف زيكو في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره جنوب السودان، بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء المقام على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وسجل مصطفى زيكو هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعد سلسلة من المحاولات الهجومية للفراعنة على مرمى أصحاب الأرض.

وشهد الشوط الأول بداية سريعة من جانب المنتخبين، حيث حاول منتخب جنوب السودان تهديد مرمى مصطفى شوبير، بينما شكل المنتخب المصري خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

وكان عمر مرموش قريبًا من التسجيل في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتصدى حارس جنوب السودان للفرصة، فيما أهدر إمام عاشور فرصة محققة في الدقيقة الرابعة.

وعاد مصطفى زيكو لإهدار فرصة خطيرة في الدقيقة السادسة، قبل أن يهدر فرصة أخرى في الدقيقة 22 بعد انفراد تام بالمرمى، لكنه نجح في تعويض ذلك بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 35.

وحافظ المنتخب المصري على تقدمه حتى إطلاق صفارة نهاية الشوط الأول، ليخرج الفراعنة إلى الاستراحة متقدمين بهدف نظيف، في انتظار حسم المباراة خلال الشوط الثاني.