إصابة رافينيا خلال مباراة البرازيل الودية ضد أستراليا

تعرض مهاجم المنتخب البرازيلي ونادي برشلونة رافينيا للإصابة خلال المباراة الودية المقامة حاليًا ضد أستراليا، بعدما شارك اللاعب أساسيًا وخاض الشوط الأول كاملًا.

وتمكن رافينيا من تسجيل هدف التعادل للبرازيل من ركلة جزاء، بعدما كان المنتخب متأخرًا في النتيجة (2-1)، قبل أن يتم استبداله بين شوطي المباراة بسبب معاناته من مشاكل في الفخذ الأيمن.

وأعلن الاتحاد البرازيلي عبر حسابه بمنصة (إكس) إصابة رافينيا، لكنه لم يكشف عن طبيعة الإصابة بشكل دقيق أو مدى خطورتها، ولم يتحدد موقف رافينيا من الاستمرار مع المنتخب أو العودة إلى برشلونة.

وتمثل إصابة رافينيا ضربة قوية للفريق الكاتالوني، خاصة مع تألقه اللافت هذا الموسم في مركز المهاجم.