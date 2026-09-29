رئيس الجامعة المصرية اليابانية: اعتماد كليات الهندسة والعلاج الطبيعي والاقتصاد ثمرة عمل مؤسسي متواصل

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أعلنت الجامعة المصرية الصينية حصول كليات "الهندسة والتكنولوجيا، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والتجارة الدولية" على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في إطار جهود الجامعة لتطوير العملية التعليمية وتعزيز جودة الأداء الأكاديمي والمؤسسي.

وقالت رئيسة الجامعة الدكتورة رشا الخولي "إن اعتماد الكليات الثلاث يمثل ثمرة لجهود جماعية وعمل مؤسسي متواصل"، مؤكدة أن الجامعة حريصة على تطبيق معايير الجودة بما ينعكس على تجربة الطالب، بدءًا من تطوير محتوى البرامج وأساليب التعلم، وصولًا إلى التدريب والتطبيق العملي وتأهيل الطلاب للحياة المهنية.

وأضافت "أن الحصول على الاعتماد جاء تتويجًا لجهود قيادات الجامعة والكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفرق ضمان الجودة والعاملين والطلاب، والتي شملت متابعة الأداء، ومراجعة البرامج والمقررات وتطويرها، ودعم بيئة التعلم والتدريب، ووضع خطط للتحسين المستمر؛ بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل".

وأوضحت أن شراكات الجامعة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات المهنية في مصر والصين وخارجهما تتيح فرصًا لتبادل الخبرات ودعم تعليم الطلاب وتدريبهم.

وأشارت إلى اهتمام الجامعة بربط التعليم التطبيقي والبحث العلمي وخدمة المجتمع بأولويات التنمية المستدامة، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة والمشاركة في مواجهة التحديات المحلية.

ولفتت إلى تقدم الجامعة إلى الفئة من 801 إلى 1000 عالميًا في تصنيف التايمز للتأثير لعام 2026، مؤكدة مواصلة تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز الشراكات والبناء على ما تحقق من اعتماد للكليات الثلاث.

ووجهت الشكر إلى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفرق ضمان الجودة والعاملين والطلاب، تقديرًا لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز.