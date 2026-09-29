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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زامورا يكشف مفتاح تألق عمر مرموش مع توتنهام

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

وجه بوبي زامورا، مهاجم توتنهام السابق، نصيحة إلى الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم الفريق الحالي، بشأن الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص والتركيز على التسجيل خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم عمر مرموش إلى صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح النادي اللندني أحقية شراء اللاعب بصورة نهائية.

ويعيش مرموش فترة صعبة مع توتنهام منذ انتقاله إلى الفريق، في ظل عدم تحقيق السبيرز أي انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، إلى جانب عدم نجاح المهاجم المصري في تسجيل أهداف بقميص الفريق.

وقال زامورا، في تصريحات نقلها موقع «سبيرس ويب»، إن تسجيل هدف مبكر يمثل أحد أهم العوامل التي تمنح المهاجم الثقة خلال المباريات.

وأضاف مهاجم توتنهام السابق أنه على مرموش الحفاظ على تركيزه وإيجابيته رغم الضغوط، مع ضرورة استغلال أي فرصة تتاح له أمام مرمى المنافسين.

وأشار زامورا إلى أن مرموش لم يحصل على عدد كافٍ من الفرص للتسجيل خلال الفترة الماضية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن مستوى الفريق يمكن أن يتحسن خلال المباريات المقبلة.

وتطرق مهاجم توتنهام السابق إلى المنافسة الهجومية داخل الفريق، مشددًا على أهمية استغلال مرموش ودومينيك سولانكي للفرص المتاحة أمامهما من أجل حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق وتقديم موسم مميز.

واختتم زامورا تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة الحالية تمثل فرصة أمام الثنائي لإثبات جدارتهما، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي ينجح في تسجيل الهدف الأول قد يحصل على فرصة أكبر للاستمرار ضمن التشكيل الأساسي وتقديم مستويات أفضل خلال الموسم.

بوبي زامورا توتنهام عمر مرموش

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