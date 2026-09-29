قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تضع قادة حماس في الخارج ضمن قائمة الاستهداف
التعادل السلبي يسيطر على أول 30 دقيقة من مباراة مصر وجنوب السودان
نتنياهو يتباهى بقتل العشرات في غزة مؤخرا ويروج لحزب الليكود في الإنتخابات
حريق يندلع في سفينة بمضيق هرمز بعد إصابتها بقذيفة مجهولة المصدر
نائب الرئيس الأمريكي: إيران مطالبة بتحسين سلوكها قبل إبرام أي اتفاق جديد
أمير قطر وملك هولندا يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر
فانس: نعتقد أن المرشد الإيراني لا يزال على قيد الحياة لكنه ليس منخرطا في الأمور اليومية
نائب ترامب: هناك مجال للتوصل لاتفاق مع إيران بشرط واحد
سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار
روسيا تحذر من رد نووي على أي حصار لكالينينجراد
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. هل نشهد سقوط أمطار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لابورت يكشف كواليس تغيير ولائه من فرنسا إلى إسبانيا: قرارًا لا يمكن تفويته

إيميريك لابورت
إيميريك لابورت
إسلام مقلد

استعاد إيميريك لابورت، مدافع منتخب إسبانيا ونادي أتلتيك بلباو، تفاصيل رحلته الدولية، عقب تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، كاشفًا الأسباب التي دفعته إلى تغيير ولائه الدولي من منتخب فرنسا إلى إسبانيا قبل 5 سنوات.

وأكد لابورت، أن فخره بتمثيل منتخب إسبانيا لا يرتبط فقط بالبطولات التي حققها مع «الماتادور»، مشددًا على أن قراره جاء نتيجة ارتباطه العائلي والشخصي بإسبانيا، إلى جانب تجربته مع نادي أتلتيك بلباو.

لابورت: كنت سأشعر بالفخر حتى دون البطولات

وتحدث مدافع منتخب إسبانيا عن مشواره مع المنتخب، بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية في الخط الخلفي خلال رحلة التتويج بكأس العالم 2026.

وقال لابورت، في حوار مع قناة اللاعب الإسباني السابق ماريو سواريز على موقع «يوتيوب»: «التتويج بكأس العالم، وكأس الأمم الأوروبية، ودوري أمم أوروبا، حتى لو لم يتحقق أي من ذلك، لكنت سأشعر بالقدر نفسه من الفخر».

وأضاف: «زوجتي وعائلتي وأطفالي من هنا، وأنا أشعر حقًا بالانتماء لإسبانيا».

وتعكس تصريحات لابورت رغبته في التأكيد على أن تمثيله لإسبانيا لم يكن مرتبطًا فقط بفرص المنافسة على الألقاب، وإنما جاء أيضًا نتيجة شعوره بالانتماء إلى البلد الذي أصبح جزءًا مهمًا من حياته ومسيرته الكروية.

كواليس تغيير ولاء لابورت

وحصل لابورت، رسميًا على الجنسية الإسبانية، قبل أن يقرر في مايو 2021 تمثيل المنتخب الإسباني بدلًا من المنتخب الفرنسي، بعدما سبق له تمثيل «الديوك» على مستوى منتخبات الشباب.

وكشف المدافع الإسباني أن إجراءات حصوله على الجنسية لم تكن سهلة، موضحًا: «لقد كانت عملية طويلة؛ إذ كانت هناك محاولة أولية قبل عام ونصف العام أو عامين لم يكتب لها النجاح لأسباب عدة».

وتابع: «ثم عدنا للحديث مرة ثانية، وأوضح مسؤولو الاتحاد الإسباني لكرة القدم لي أنهم يرغبون حقًا في الاعتماد عليّ. واتفقنا معًا على أنها فرصة فريدة لا يمكن تفويتها».

فرنسا كانت وطنه الأول

وعن نشأته وعلاقته بفرنسا، أوضح لابورت أنه ولد في مدينة أجان الفرنسية، وعاش هناك حتى بلغ عامه الخامس عشر، قبل انتقاله إلى مدينة بلباو الإسبانية.

وقال: «ولدت في مدينة أجان وعشت فيها حتى بلغت الـ15 من عمري قبل الانتقال إلى بلباو. تنتمي عائلتي بأكملها إلى فرنسا، حيث تترسخ مشاعر الوطنية بعمق شديد».

وأضاف: «رغم أنني كنت أعدّ فرنسا وطني الأول، فإن مواقف معينة، كقصتي مع المنتخب الوطني، تدفع المرء لإعادة النظر في الأمور».

ديشان وأتلتيك بلباو وراء القرار

وأشار لابورت إلى أن مسيرته مع المنتخب الفرنسي لم تتطور بالشكل الذي كان يأمله، رغم حمله شارة القيادة مع منتخبات الشباب الفرنسية في مراحل عمرية مختلفة.

وأوضح أن عدم دخوله ضمن حسابات ديدييه ديشان كان أحد العوامل التي دفعته إلى التفكير في مستقبله الدولي.

وقال: «لقد احتضنني نادي أتلتيك بلباو، وهناك حققت أكبر قدر من التطور، ونظرًا إلى أن مدرب المنتخب الفرنسي لم يكن يضعني ضمن حساباته على الإطلاق، فقد اتخذت قرار تغيير ولائي الرياضي».

إيميريك لابورت لابورت منتخب إسبانيا إسبانيا نادي أتلتيك بلباو المنتخب الإسباني منتخب فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

ترشيحاتنا

دعم الأصوات السينمائية الجديدة

صندوق البحر الأحمر يختار 30 مشروعًا سينمائيًا من 916 طلبًا في دورتي 2026

رفع تلال القمامة

محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 850 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يكرم اللواء حسين حنفي تقديرًا لعطائه في دعم شباب المحافظة

بالصور

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد