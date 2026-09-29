موعد والقناة الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

يخوض منتخب إسبانيا مواجهة جديدة في مشواره ببطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، عندما يلتقي مع نظيره منتخب كرواتيا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويدخل المنتخب الإسباني اللقاء بقيادة مديره الفني لويس دي لا فوينتي، بحثًا عن تحقيق انتصار جديد يعزز موقفه في المجموعة، بعدما استهل مشواره بالفوز على منتخب إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى صافرة النهاية.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، ويسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة تساعده على الاقتراب من التأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة.

كرواتيا تبحث عن انتصار جديد أمام إسبانيا

على الجانب الآخر، يخوض منتخب كرواتيا المباراة بطموحات كبيرة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية على حساب منتخب التشيك بهدفين مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط له في منافسات المجموعة.

ويأمل المنتخب الكرواتي في تقديم أداء قوي أمام إسبانيا والخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أن المباراة تجمع بين منتخبين يمتلكان ثلاث نقاط قبل انطلاق الجولة الثانية.

وتحظى المواجهة باهتمام كبير، خاصة مع رغبة المنتخب الإسباني، حامل لقب كأس العالم 2026 وفق المعطيات الواردة، في مواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للمجموعة، بينما يسعى منتخب كرواتيا إلى تحقيق فوز جديد يمنحه دفعة قوية في المنافسة.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا اليوم

تقام مباراة إسبانيا وكرواتيا اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا

من المقرر أن تُنقل مباراة إسبانيا وكرواتيا عبر قناة بي إن سبورتس الثانية .