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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديوهات رقص خادش.. تفاصيل حبس صانعة محتوى بالإسكندرية

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها لنشر مقاطع فيديو خادشة على صفحتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها لنشر مقاطع فيديو خادشة على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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