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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. منتخب فرنسا يواصل انتصاراته مع زيدان بفوز جديد أمام بلجيكا

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
حسام الحارتي

عاد منتخب فرنسا منتصراً من ميدان مستضيفه منتخب بلجيكا 1-0، الإثنين، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل الهدف نجم بايرن ميونيخ الألماني مايكل أوليسيه في الدقيقة 88 ليؤمن للبلوز النقاط الثلاث والصدارة.

واستهل المنتخب الفرنسي مشواره مع زين الدين زيدان بفوز صعب على تركيا بهدف دون رد، لكن فرحة الانتصار لم تكتمل بعدما تعرض القائد كيليان مبابي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب قبل مرور ساعة من المباراة.

وسجل مهاجم ريال مدريد هدف اللقاء الوحيد، قبل أن يتعرض للإصابة خلال نفس اللقطة، في مشهد مؤلم لقائد "الديوك"، الذي حاول مواصلة اللعب قبل أن تتزايد آلامه ويغادر أرض الملعب.

إصابة مبابي تفسد بداية زيدان مع فرنسا

وعقب المباراة، أكد زيدان أن مبابي سيغادر معسكر المنتخب الفرنسي ويعود إلى مدريد، بعدما فضل الجهاز الفني عدم المخاطرة باستمراره مع الفريق.

وقال زيدان في تصريحات لقناة "TF1" إن حالة مبابي "ليست جيدة"، موضحًا أن اللاعب يعاني من فرط تمدد في الركبة، على أن تحدد الفحوصات الطبية طبيعة الإصابة ومدى خطورتها بشكل أكثر دقة.

من جانبه، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن الفحوصات أظهرت معاناة مبابي من إصابة في الوتر، ما يعني غيابه عن بقية مباريات المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
 

منتخب فرنسا بلجيكا زيدان اخبار الرياضة

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