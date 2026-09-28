وزارة الإسكان تستعرض مع بعثة البنك الدولي موقف تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران في مصر

عقدت اللجنة التيسيرية العليا لمشروع «الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران في مصر» اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض نتائج الدراسات الجاري تنفيذها وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وخطة تنفيذ استراتيجية المدن الذكية.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

عُقد الاجتماع بحضور ومشاركة عدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي أجهزة مدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وبني سويف الجديدة ودمياط الجديدة، وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب ممثلي وخبراء البنك الدولي وممثلي مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا بالقاهرة (SECO).

الإدارة المتكاملة للمخلفات

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة عمل تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير مدن أكثر استدامة وكفاءة، حيث تمت مناقشة عدد من المحاور والمشروعات ذات الأولوية، من بينها الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتنقل الذكي، والتحول الرقمي، ومنصات الأعمال والخدمات الرقمية، والتركيز على حل التحديات الراهنة بالمدن بحلول وتطبيقات ذكية وقابلة للتطبيق وفقًا لمعطيات وظروف كل مدينة على حدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المدن ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المدن الذكية

وأكد المشاركون أن استراتيجية المدن الذكية تستهدف التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه كل مدينة من خلال حلول وتطبيقات ذكية قابلة للتنفيذ، تتناسب مع طبيعة واحتياجات وإمكانات كل مدينة على حدة، بما يضمن الانتقال من مفهوم المدن الذكية باعتباره توظيفًا للتكنولوجيا فقط إلى منظومة متكاملة لتحسين كفاءة الإدارة والخدمات وجودة الحياة، وذلك في إطار أعمال مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران في مصر.

كما تم استعراض رؤية المخطط الاستراتيجي للتنمية المستقبلية لغرب القاهرة والفرص الاستثمارية المقترحة، مع التركيز على محور التكامل بين التنمية الاقتصادية والعمرانية في المدن الواقعة بغرب القاهرة، وهي: الشيخ زايد، و«زايد الجديدة»، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس، بهدف دعم مقومات جذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، ورفع جودة الحياة للسكان.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مكونات المشروع، وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الدراسات والمخرجات المختلفة للمشروع، بما يضمن تحويل نتائج الدراسات إلى أدوات وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق، والاستفادة منها في دعم منظومة التخطيط وإدارة الأراضي والعمران في مصر.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة تنفيذ مشروعات وبرامج التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يدعم تطوير منظومة التخطيط وإدارة الأراضي والعمران، ورفع كفاءة المدن الجديدة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المدن، وتطوير حلول ومشروعات حضرية مستدامة وذكية وقابلة للتطبيق، بما يدعم مستقبل المدن المصرية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المشاركة وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة، والمدن الذكية، والتكامل بين التنمية العمرانية والاقتصادية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.