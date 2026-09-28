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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جماعي في أسعار العملات العربية اليوم .. والريال السعودي يقترب من 14 جنيهاً

ارتفاع جماعي في أسعار العملات العربية اليوم بالبنوك
ارتفاع جماعي في أسعار العملات العربية اليوم بالبنوك
رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، حالة من التباين والارتفاع الملحوظ أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، واقترب الريال السعودي بقوة من مستوى الـ 14 جنيها، بينما واصل الدينار الكويتي تحليقه كأغلى عملة عربية في مصر دون منافس، فيما شهد الدرهم الإماراتي تبايناً بين الاستقرار في بداية التعاملات والارتفاع الطفيف في الختام ليستقر فوق مستوى 14.10 جنيه، 

ويأتي هذا الارتفاع الجماعي للعملات العربية، مدفوعاً بارتفاع العملات الأجنبية الرئيسية، وزيادة الطلب على العملات الخليجية مع اقتراب موسم العمرة.

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم

وعلى صعيد العملات العربية الأكثر تداولاً، سجل الدينار الكويتي وهو أغلى عملة عربية في مصر 164.23 جنيه للشراء و169.41 جنيه للبيع في البنك الأهلي، ليحافظ على صدارته بفارق كبير عن باقي العملات.

وسجل الريال السعودي 13.82 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع، ليقترب بقوة من مستوى 14 جنيها، وهو ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمستويات بداية اليوم.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

أما الدرهم الإماراتي فسجل 14.14 جنيه للشراء و14.19 جنيه للبيع، ليظهر حالة من الاستقرار النسبي المائل للارتفاع الطفيف في ختام التعاملات.

وسجل الدينار البحريني 135.80 جنيه للشراء و138.26 جنيه للبيع، 

بينما سجل الريال العماني 133.09 جنيه للشراء و135.37 جنيه للبيع.

وفي نفس السياق سجل الريال القطري 13.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع، 

وسجل الدينار الأردني 72.52 جنيه للشراء و73.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم أسعار العملات العربية اليوم

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