وزير المالية: توفير تمويلات إنمائية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية يدعم خفض تكلفة التمويل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعظيم دور «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» فى توفير تمويلات إنمائية تلبى احتياجات الدول الأعضاء في بنية تحتية أكثر تطورًا ومرونة مناخية، كما نتطلع إلى تطوير استراتيجية عمل «البنك الآسيوي» وترجمة الأولويات الوطنية إلى مشروعات تنموية مستدامة.

وأشار الوزير، خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بالدوحة، إلى أهمية تطوير السياسات التمويلية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ حتى تراعى الظروف الاقتصادية والأولويات التنموية لكل دولة على حدة.

المشروعات التنموية

وأضاف كجوك، لقد نفذنا العديد من المشروعات التنموية لتطوير البنية التحتية والنقل والكهرباء والمياه والصرف الصحى والتحول نحو الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الفرص التمويلية الميسرة لبنوك التنمية للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائى مع الدول المجاورة والطاقة المتجددة.

تمويلات إنمائية

وأوضح الوزير، أن توفير تمويلات إنمائية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية وتعزيز آليات تقاسم المخاطر، يساعد على خفض تكلفة التمويل وخدمة الدين، مشيرًا إلى أن حشد رؤوس الأموال الخاصة وتعزيز نظم الضمانات يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بقيادة القطاع الخاص.

ربط التمويل بالخبرة الفنية

وقال الوزير، إن ربط التمويل بالخبرة الفنية والقدرة على التنفيذ؛ يُحسن إدارة الاستثمارات العامة ويخلق بيئة مستقرة قادرة على التنبؤ بحجم المشروعات.