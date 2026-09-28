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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. سيارة كورية بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه

دايو ماتيز
دايو ماتيز
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الإصدارات المتنوعة، التي تختلف بحسب التصميم والتجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب تنوع التقنيات والأسعار.

وتعتبر السيارة دايو ماتيز واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية التي قدمتها العلامة الكورية في السوق المصري، وذلك عن فئة الهاتشباك صغيرة الحجم.

دايو ماتيز

محرك السيارة دايو ماتيز 

تأتي السيارة دايو ماتيز بمحرك سعة 0.8 لتر، يستطيع أن يولد قوة إجمالية قدرها 51 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 69 نيوتن متر عند 3800 دورة في الدقيقة، وناقل سرعات يدوي مانيوال مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

أبعاد السيارة دايو ماتيز

وقدمت السيارة بنسبة طول كلي بلغت 3497 مم، وعرض كلي يبلغ 1495 مم، وارتفاع كلي يقدر بـ 1485 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2340 مم، مع خلوص أرضي يبلغ 140 مم، ووزن كلي يقدر بحوالي 795 كيلوجرام.

دايو ماتيز

تجهيزات السيارة دايو ماتيز

وتضم السيارة زجاج كهربائي أمامي وزجاج خلفي يدوي، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، مقاعد قماشية، تصميم خارجي مكون من 5 أبواب عند حساب مساحة التخزين، عجلات 13 إنش مدعومة بجنوط رياضية في بعض الفئات، ومصابيح بيضاوية الشكل.

دايو ماتيز

سعر السيارة دايو ماتيز المستعملة 

وظهرت السيارة دايو ماتيز في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه، بحسب الموديل والفئة، ولكن ننصح جيمع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل، ومراجعة متوسط الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.

دايو ماتيز دايو ماتيز مواصفات دايو ماتيز سيارة دايو ماتيز السيارة دايو ماتيز

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